Trích xuất camera không có việc CSGT Thanh Hóa “quăng lưới” trúng học sinh té ngã

Ngày 22-1, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận chính thức về thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa trong quá trình truy bắt những người vi phạm luật giao thông đã "quăng lưới" trúng 1 chiếc xe máy điện khiến 1 học sinh đi học về té ngã, dẫn tới bị thương.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook cho rằng CSGT TP Thanh Hóa quăng lưới trúng 2 học sinh đang trên đường đi học về

Kết luận của Công an TP Thanh Hóa cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 17-1, trên tuyến đường Lê Hoàn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, thực hiện kế hoạch tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Lê Hoàn, tổ công tác của Đội CSGT Công an TP Thanh Hoá phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển 2 xe máy hiệu Exciter và Future không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm đi từ ngã ba Bia về ngã tư giao với đại lộ Lê Lợi.

Khi đến ngã ba Nguyễn Du giao với đường Lê Hoàn, do phát hiện thấy tổ công tác nên 2 thanh niên nói trên đã điều khiển cho xe máy quay đầu bỏ chạy ngược lại với tốc độ nhanh. Tổ công tác đã dùng lưới ném vào bánh xe Exciter đi trước nhưng do xe chạy tốc độ quá nhanh nên không trúng, xe Future chạy sau không làm chủ tốc độ đã đâm vào 2 nam học sinh đi xe đạp điện và 1 phụ nữ đi xe đạp điện.

Hình ảnh học sinh đi xe đạp điện té ngã bị thương

Hậu quả nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Future bị gãy xương quai xanh và gãy răng, những người đi xe đạp điện bị xây xát nhẹ.

Qua xác định, nam thanh niên điều khiển chiếc xe trên là Ngô Chí Phú (SN 1990, ngụ số nhà 194 phố Duy Tân, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hoá).

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trên tuyến phố Lê Hoàn và bản tự khai của những người điều khiển xe đạp điện thì không có chuyện CSGT Công an TP Thanh Hóa "quăng lưới" khiến các cháu học sinh té ngã bị thương.

Hình ảnh trích xuất camera khẳng định không có việc CSGT TP Thanh Hóa quăng lưới khiến học sinh té ngã - Ảnh: Công an TP Thanh Hóa cung cấp

Trước đó, vào trưa cùng ngày 17-1, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ nhiều dòng thông tin bất bình về việc lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa "quăng lưới" bắt người vi phạm giao thông đã quăng lưới trúng 1 chiếc xe đạp điện khiến 2 học sinh ngã ra đường dẫn tới bị thương. Sau khi thông tin được đăng tải, có rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận, trong đó đa số người dân bất bình về thông tin "quăng lưới" trúng học sinh của lực lượng CSGT TP Thanh Hóa.

Tuấn Minh