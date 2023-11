Ngày 30-11, UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tiến hành lấy ý kiến các phòng, ban, đơn vị về dự thảo Đề án thu phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn.



Theo đó, phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng tại đảo Lớn (An Hải, An Vĩnh) là 80.000 đồng/người/lượt, tại đảo Bé (An Bình) là 20.000 đồng/người/lượt.

Danh thắng cổng Tò Vò. Ảnh: T.Trực

Cụm thắng cảnh Hang Câu, cột cờ, núi Thới Lới; thắng cảnh chùa Hang; thạch cổng Tò Vò, núi lửa Giếng Tiền có vé tham quan 20.000 đồng/cụm.

Riêng di tích nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và nhà trưng bày bộ xương cá Ông Lăng Tân có vé tham quan 10.000 đồng/lượt.

Đề án thu phí tham quan cũng áp dụng miễn phí vé đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, người dân Lý Sơn, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đi công tác tại huyện; áp dụng giảm phí vé tham quan từ 30% - 50% đối với một số trường hợp đặc biệt khác.

Huyện Lý Sơn sẽ bố trí quầy bán vé tại cảng Bến Đình với 2 mệnh vé tham quan đảo Lớn và đảo Bé; bố trí quầy, nhân viên trực kiểm soát vé tại các điểm tham quan.

Cột cờ trên đỉnh núi Thới Lới. Ảnh: T.Trực

So với đề án được xây dựng trước thời điểm xảy ra dịch COVID–19, đề án lần này đã bổ sung điểm thu phí tham quan đối với nhà trưng bày bộ xương cá ông Lăng Tân và giảm phí tham quan tại đảo Bé từ 30.000 đồng xuống còn 20.000 đồng/lượt.

Đại diện các phòng, ban đơn vị cơ bản thống nhất dự thảo đề án, đồng thời góp ý về việc thu, mức thu, quản lý nguồn thu. Nếu được thông qua, ước tính, mỗi năm Lý Sơn sẽ thu khoảng 8 tỉ đồng từ phí tham quan.

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết sau khi lấy ý kiến các phòng ban, UBND huyện sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh và HĐND tỉnh. Khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, đề án dự kiến sẽ được triển khai vào năm sau.

Trước đó, tháng 7-2019, với phần lớn ý kiến thống nhất, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn huyện Lý Sơn. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát nên việc thu phí tạm dừng.