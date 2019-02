Triển khai xe bọc thép bảo vệ an ninh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

25/02/2019 12:05

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, từ sáng nay 25-2, nhiều khu vực và địa điểm ở Hà Nội, công tác đảm bảo an ninh đã được tăng cường tối đa ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên dự kiến diễn ra vào hai ngày 27 đến 28-2 tới.

Ở nhiều địa điểm liên quan tới hoạt động của Hội nghị thượng thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, thành viên phái đoàn đoàn Mỹ và Triều Tiên đều được thắt chặt an ninh nghiêm ngặt tối đa.

C ác xe bọc thép RAM-2000 sáng nay đã chính thức được triển khai trên đường phố Hà Nội để tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh.

Xe đặc chủng của Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động

Trước khách sạn Melia, Cung Văn hóa Hữu nghị… từ trưa 24-2, lực lượng an ninh cũng đã được tăng cường triển khai với số lượng lớn. Lực lượng quân đội được huy động để ra phá bom mìn. Ngoài ra, công an TP Hà Nội cũng điều động các xe bọc thép RAM-2000 từ sáng nay 25-2 đã chính thức được triển khai trên đường phố Hà Nội để tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh.

Lực lượng an ninh được thắt chặt trước khác sạn Melia

Tại khu vực Cung Văn hóa Hữu nghị lực lượng công binh triển khai ra phá bom mìn

Rà từng khóm hoa tại Trung tâm báo chí

Soi từng biển quảng cáo

Xe chữa cháy được huy động trước khách sạn Melia

Nhiều phóng viên của các hãng thông tấn trên thế giới đứng tác nghiệp trước khách sạn Melia





Ng. Hưởng