Nhiều lớp an ninh thắt chặt tối đa ở ga Đồng Đăng trước Thượng đỉnh Mỹ-Triều

25/02/2019 10:32

Sáng 25-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, tại nhà ga đường sắt Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), an ninh được thắt chặt, báo chí bị hạn chế tác nghiệp. Nhiều lớp an ninh từ ngoài trục đường lớn trang bị vũ khí chốt chặn dày đặc, càng gần đến khu vực ga Đồng Đăng, an ninh càng được thắt chặt với nhiều lực lượng như quân đội, công binh, đặc nhiệm...



Lực lượng quân đội làm công tác an ninh tại ga Đồng Đăng

Tại nhà ga, các tốp công nhân đang gấp rút trang hoàng lại nhà ga. Hàng trăm phóng viên quốc tế cũng như trong nước có mặt bên ngoài nhà ga Đồng Đăng. Ga Đồng Đăng kết nối với ga Bằng Tường, nhà ga thuộc tuyến đường sắt Hành Dương-Bằng Tường của Trung Quốc.

Nhiều lớp an ninh từ ngoài trục đường lớn trang bị vũ khí chốt chặn dày đặc, càng gần đến khu vực ga Đồng Đăng

Lực lượng đặc nhiệm trong quân đội được huy động giữ gìn an ninh

Những ngày này, Việt Nam đang tích cực chuẩn cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-2 ở Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã khởi hành từ ga đường sắt Bình Nhưỡng vào chiều 23-2 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên vào ngày 27 đến 28-2 tại Hà Nội và thăm chính thức Việt Nam. Đoàn tàu hỏa bọc thép chở chủ tịch Triều Tiên đã từ Triều Tiên sang Trung Quốc.

Chó nghiệp vụ được sử dụng

Lực lượng an ninh được trang bị vũ khí

Nhiều lực lượng được huy động để bảo đảm an ninh tối đa

H. Thanh - Ng. Nhung