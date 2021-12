Ngày 6-12, Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết Phòng An ninh Kinh tế (PA04) vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án, tạm giữ nhiều đối tượng vì có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.



Cảnh tan hoang ở khu vực mỏ quặng - nơi các đối tượng khai thác trái phép

Khoảng 21 giờ ngày 5-12, Tổ công tác gồm lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Tuyên Hóa đã đón dừng 2 ô tô tải nhãn hiệu Howo; mỗi xe chở từ 35-40 tấn quặng – được khai thác trái phép; đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Tổ công tác đã tạm giữ 2 đối tượng có liên quan, gồm: Cao Minh Tuất (SN 1984; xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa) và Trần Văn Đồng (SN 1973; xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch).

Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - Trưởng Ban Chuyên án trực tiếp tham gia chỉ đạo tại hiện trường.

Cùng thời điểm, tại mỏ quặng sắt giáp ranh giữa xã Kim Hóa và xã Hương Hóa, Tổ công tác thuộc Ban Chuyên án đã bắt giữ 7 đối tượng ở huyện Tuyên Hóa đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, gồm: Trần Minh Tuấn (SN 1986; xã Đồng Hóa), Nguyễn Văn Đàn (SN 1992; xã Kim Hóa), Đinh Xuân Hiếu (SN 1973; thị trấn Đồng Lê), Phan Thanh Hùng (SN 1997; thị trấn Đồng Lê), Đoàn Xuân Phúc (SN 1987; xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa) và Phan Văn Toàn (SN 1982; xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 máy xúc nhãn hiệu Doosan và 7 xe tải cỡ lớn loại 25-30 tấn nhãn hiệu Howo, Dongfeng. Trong đó, có 1 xe tải đã đổ đầy quặng và chuẩn bị rời mỏ, 6 xe tải đang đợi đến lượt để vào bãi. Tổ công tác đã thu giữ nhiều điện thoại liên lạc của các đối tượng.

Bước đầu xác định diện tích lớn thuộc mỏ quặng sắt (khoảng 2-3 ha) đã bị khai thác, tàn phá với độ sâu từ 5-7 mét.

Phương tiện chở quặng trái phép bị bắt giữ trên tuyến Quốc lộ 12A

Theo lời khai ban đầu của nhóm đối tượng, người thuê vận chuyển quặng là Phạm Xuân Ngư ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa và các phương tiện xe tải chở quặng này đang trên đường chở đến nhà máy xi măng Văn Hóa để tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, để phá thành công bước đầu chuyên án này, Phòng PA04 - đã kiên trì theo dõi và lên kế hoạch đấu tranh, phá án từ hơn 3 tháng trước. Tuy nhiên, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng "quặng tặc" này rất tinh vi, chuyên hoạt động vào ban đêm và có sự cảnh giới của nhiều đối tượng "chim lợn" nên việc phá án gặp nhiều khó khăn.

Hiện toàn bộ các đối tượng, tang vật liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đã được Công an tỉnh Quảng Bình lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Công an huyện Tuyên Hóa thụ lý, điều tra theo đúng thẩm quyền.