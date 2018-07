Triệt phá đường dây trung chuyển "hàng nóng"

28/07/2018 04:00

Một ngày đầu tháng 7, một nguồn tin cung cấp: "Sau khi các kho hàng nóng ở TP HCM bị triệt phá thì một số đối tượng đã chọn Tiền Giang làm kho trung chuyển cung cấp hàng nóng cho dân giang hồ ở miền Tây". Để "bảo chứng" thông tin trên, nguồn tin còn cung cấp thêm "mật khẩu" để mò ra kho hàng cùng người cung cấp.



Chân dung kẻ giao hàng

Sử dụng những mối quan hệ địa bàn, sau 3 ngày, thông qua 1 giang hồ "có số" ở Mỹ Tho, phóng viên (PV) có trong tay số điện thoại của đối tượng được mệnh danh là Khỉ "già". Khỉ "già" được giới thiệu là người chuyên cung cấp dao tự chế, súng bắn điện và các loại hung khí nguy hiểm cho các đối tượng giang hồ ở miền Tây.

Trong vai người cần mua "hàng nóng", PV liên lạc với Khỉ "già" qua điện thoại. Sau khi vặn vẹo đủ kiểu, Khỉ "già" tắt máy. Biết tìm đúng người nên PV kiên quyết đeo bám và gọi liên tục. Cuối cùng, có lẽ tin vào khách hàng nên Khỉ "già" cũng hỏi PV muốn mua gì? PV nói muốn mua súng phòng thân thì Khỉ "già" báo giá: "Súng bắn điện 1,7 triệu đồng/cây, đạn 100.000 đồng/viên, anh muốn mua thì hẹn gặp giao hàng". Chưa hết Khỉ "già" còn quảng cáo thêm: "Súng này cho anh thử luôn, bắn khoảng cách 10 m bảo đảm sát thương đối thủ. Ngoài đạn bắn ra còn có cả hơi cay nên đối thủ không bao giờ tấn công lại anh được". PV hỏi tiếp, roi điện, bình xịt hơi cay có bán không? Khỉ "già" đáp: "Anh muốn bao nhiêu cũng có miễn sao chốt giá là có hàng!".

Kho "hàng nóng" tại nhà cha ruột của Nguyễn Hoàng Phúc và 2 kẻ giao hàng đang bị công an truy bắt Ảnh: SƠN TÙNG

Nhận thấy đây là đối tượng nguy hiểm, PV đã liên lạc và cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Tiền Giang để vào cuộc. Theo hướng dẫn của công an, PV liên lạc với Khỉ "già" và chốt giá đặt mua súng điện và ngày giao là ngày 9-7. Trưa 9-7, liên lạc qua điện thoại với Khỉ "già" thì một phụ nữ nghe máy và nói "2 giờ đến Khu Công nghiệp Tân Mỹ Chánh sẽ có người liên lạc". Đúng hẹn, PV đến và gọi điện thoại thì không ai nghe máy. Kiên trì gọi nhiều cuộc thì điện thoại PV có người gọi đến. Giọng nói lúc này là Khỉ "già". Khỉ "già" nói: "Anh kiếm quán nào đó đợi em lấy hàng ở Tân Hương về giao cho".

Hơn nửa giờ không thấy Khỉ "già" đến, PV gọi thì Khỉ "già" lại tung chiêu là đang lên kho lấy hàng. Nghĩ "con mồi" đang thử mình nên PV tiếp tục kiên trì chờ đợi. Hơn một giờ sau, Khỉ "già" điều PV đến một quán cà phê trên Quốc lộ 50, thuộc địa bàn phường 9, TP Mỹ Tho. Lúc này, PV quan sát thấy có 2 đối tượng rảo nhiều vòng quanh quán cà phê. Có lẽ không thấy điều gì hiềm nghi nên 1 trong 2 đối tượng trên điện thoại PV bước ra ngoài để giao dịch. Cuộc mua bán "hàng nóng" giữa PV và Khỉ "già" diễn ra như kế hoạch.

"Theo tép, bắt tôm"

Quay trở lại cuộc giao hàng, Khỉ "già" đi cùng một thanh niên khác bằng xe máy. Khi gặp, PV đề nghị thử súng. Người đi cùng Khỉ "già" nói muốn thử thì thử nhưng mất đạn thì người mua phải chịu. Sau khi giao súng, người này còn hướng dẫn PV cách bắn súng điện và nói thêm đạn bắn hết thì cứ liên hệ sẽ có người giao với giá cả phải chăng. Có lẽ thấy cuộc mua bán diễn ra suôn sẻ nên thanh niên đi cùng Khỉ "già" quảng cáo thêm: "Nếu anh lấy từ 4 cây roi điện trở lên thì em tính anh giá 600.000 đồng/cây; còn 1 cây thì giá 750.000 đồng. Điện cực mạnh, chích vào là "ngủ" liền. Giá này là hữu nghị lắm rồi, anh mua bán lại cũng lời". Nói xong, người này đưa điện thoại cho phóng viên xem hình. Sau khi lấy tiền, Khỉ "già" chở người này chạy tốc độ rất cao trên Quốc lộ 50.

Trong lúc PV giao dịch với 2 đối tượng trên thì các trinh sát hình sự đã bố trí từ xa để đeo bám. Đối tượng rất ma mãnh vòng xe vào nhiều con hẻm rồi biến mất không để lại dấu vết. Tuy nhiên, qua những thông tin nhận được thì trinh sát xác định đây chỉ là hai đối tượng "tép riu", còn đôi vợ chồng khác mới chính là đầu nậu nên chiều 26-7, trinh sát hình sự đã quyết định phá án.

Đúng 14 giờ ngày 26-7, trinh sát hình sự công an tỉnh và huyện Châu Thành đón lõng Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999) và vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1998, cùng ngụ xã Bình Trưng, huyện Châu Thành) khi họ đi trên xe máy biển số 63B3-692.04. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, trinh sát phát hiện trên xe có 2 bình xịt hơi cay, 4 dao tự chế. Cả hai khai nhận đang trên đường mang đi giao cho một người ở khu vực phòng khám Vĩnh Kim, huyện Châu Thành. Khám xét nhà Phúc, công an thu giữ thêm 4 bình xịt hơi cay, 4 con dao tự chế. Tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Văn Lý, là cha ruột Phúc ở xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, công an tiếp tục thu giữ gần 100 con dao tự chế cùng với súng bắn điện, roi điện, cung thể thao, bình xịt hơi cay…

Truy bắt Khỉ "già" và điều tra mở rộng Trưa 27-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang thông báo với PV rằng ngoài việc đã bắt vợ chồng Phúc - Dương, cơ quan này còn đang ráo riết truy bắt 2 đối tượng đã bán súng điện cho PV. Thông qua Báo Người Lao Động, cơ quan công an cũng kêu gọi 2 đối tượng trên sớm ra trình diện. Cũng theo cơ quan công an, bước đầu vợ chồng Phúc - Dương khai nhận mua số lượng lớn hung khí, súng điện của một đối tượng từ TP HCM để cung cấp cho địa bàn miền Tây nên công an đang điều tra mở rộng vụ án.

THÚY AN - SƠN TÙNG