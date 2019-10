Sáng 28-10, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao 2 đối tượng trộm chó gồm Phạm Đình Thế Mỹ (SN 1999) và Trần Thanh Tùng (SN 2000, cùng ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho công an quận thụ lý theo thẩm quyền.



Chó Poodle lông trắng bị ra giá chuộc 5 triệu đồng

Theo hồ sơ vụ việc, tối 7-10, Mỹ sau khi thua sạch tiền vì chơi game liền nảy sinh ý định trộm cắp để trả nợ. Lúc này, Mỹ cùng Trần Thanh rảo quanh các khu vực lân cận để tìm "cơ hội". Tại đường Đinh Liệt (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Mỹ dừng xe canh phòng để Tùng bắt trộm một chú chó cảnh loại Poodle màu trắng đang đứng trước nhà một người dân.

Mỹ và Tùng tại cơ quan điều tra

Biết chó vừa trộm có giá trị, cả hai lên kế hoạch tống tiền chủ chó. Mỹ và Tùng lập nick Facebook ảo, tạo tin nhắn giả mạo việc mua lại chó Poodle với giá 4,5 triệu đồng từ một nhóm trộm chó để "hợp thức hóa" việc sở hữu chó cảnh. Ngày 8-10, cả hai rao tin tìm chủ và liên lạc với chủ thật của chú chó với giá chuộc là 5 triệu đồng.

Chiều 8-10, chủ chó đến nhà Mỹ. Nhận diện đúng thú cưng vừa bị mất, chủ chó bực tức đấm thẳng vào mặt của Mỹ để giật lại chó. Hỏng ăn tiền chuộc, lại còn bị đánh, Mỹ và Tùng bực tức chạy thẳng vào nhà lấy dao và bình hơi cay hành hung chủ chó.

Xô xát xảy ra, cả 2 bên bị công an phường Hòa An triệu tập. Riêng hai "cẩu tặc" Mỹ và Tùng bị bàn giao cho công an quận để xác định rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".