Vào cuối năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai trồng hơn 15.500 cây dương liễu (phi lao) ở bãi cát ven biển với diện tích 4,7 ha qua tổ dân phố Hải Tiến, Hải Bình, An Hải thuộc phường Thuận An, TP Huế. Đây là Dự án đầu tư phát triển rừng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên - Huế (SPRCC) do Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV Thiên Chấn Hưng là đơn vị nhận trồng rừng ở đây.



Khu vực đã trồng cây phi lao nhưng nay chỉ còn cỏ mọc.

Mỗi cây giống sau khi được trồng đều được cố định bằng một cọc tre và cây có sự phát triển tốt. Tuy nhiên, hiện nay hầu như khu vực trồng rừng này hiện chẳng còn cây nào sống sót, có chăng chỉ vài cây mà sự sống "le lói" theo từng ngày. Toàn bộ chỉ trơ thành bãi cát, có nơi cỏ mọc, xen lẫn rác thải.



Thời điểm rừng mới trồng vào dịp cuối năm 2021.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết vào năm 2018, khu vực rừng trồng ở đây đã được thanh toán cho Công ty TNHH MTV Thiên Chấn Hưng với kinh phí gần 214 triệu đồng. Nguyên nhân cây trồng chết là do thời tiết, trâu, bò, dê phá hoại.

Nhưng nay tìm đỏ mắt mới thấy được một vài cây còn sống le lói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi trồng lần đầu thì vào tháng 5-2017, khu vực rừng này cây bị chết. Sau khi trồng lại thì vào năm 2019, toàn bộ cây ở đây cũng bị chết do nắng hạn nên cuối năm 2021 được trồng lại lần thứ 3.

Cây tự khô héo sau trồng 3 tháng. Ảnh chụp tháng 3-2022.

Vào tháng 3-2022, sau khi nhận phản ánh về tình trạng cây chết ở đây, ông Tuấn đã về kiểm tra và cho biết hiện còn kinh phí chăm sóc rừng năm thứ 3 nên Công ty Thiên Chấn Hưng tự bỏ vốn khắc phục.