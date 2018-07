Trưởng Công an huyện Bình Chánh lên tiếng việc "Chí Phèo" đánh kiểm sát viên, phóng viên

23/07/2018 19:33

Chiều 23-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP HCM), cho biết đã cử điều tra viên đến bệnh viện lấy lời khai ông Nguyễn Văn Hiền – đối tượng tấn công KSV và phóng viên Báo Người Lao Động gây bức xúc dư luận.



Phóng viên Báo Người Lao Động bị đối tượng đánh gây thương tích

Theo thượng tá Hải, khi nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh liền phối hợp với lực lượng Công an thị trấn Tân Túc kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường và mời những người liên quan về trụ sở Công an thị trấn Tân Túc làm việc. Tuy nhiên, khi công an có mặt thì bất ngờ ông Hiền ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu nên hiện tại điều tra viên vẫn chưa tiếp xúc được để lấy lời khai.



"Qua xác minh và đoạn clip phóng viên Báo Người Lao Động cung cấp, đã rõ hành vi côn đồ của ông Hiền. Do đó, có khả năng xử lý đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối tại phiên tòa. Còn thương tích của bị hại hay chứng cứ cụ thể như thế nào đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ" - thượng tá Hải nói.



Cảnh náo loạn tại phiên tòa

Như Báo Người Lao Động thông tin, sáng cùng ngày, TAND huyện Bình Chánh mở phiên xử sơ thẩm vụ tranh chấp lối đi chung mà Báo Người Lao Động đã phản ánh qua bài viết "Chuyện lạ lùng: "Chí Phèo" Bình Chánh giam lỏng hàng chục người".



Đến trưa, HĐXX tuyên án, yêu cầu bị đơn là ông Nguyễn Văn Hiền không được phép chặn lối đi của hàng chục hộ dân ở hẻm 164B Tân Nhiễu, xã An Phú Tây. Tòa vừa tuyên bố kết thúc, ông Hiền đã nhảy lên tấn công ông Nguyễn Văn Lân, KSV. Sau khi bị đấm nhiều cái vào mặt, mắt kính ông Lân bị gãy, chảy máu mũi. Gia đình ông Hiền quay sang đòi tấn công HĐXX.



CLIP ghi lại cảnh ông Hiền tấn công kiểm sát viên ngay tại phiên toà

Khi thấy phóng viên Báo Người Lao Động rời phiên tòa, người nhà của ông Hiền chạy tới giật điện thoại và đánh liên tục vào vùng bụng, mặt. Sau hơn 3 phút bị tấn công, phóng viên mới được giải cứu và đưa vào bên trong sơ cứu với nhiều vết thương ở cổ, rách môi.

Trong khi đó, bên ngoài sân tòa, một công an khu vực tên Bình cũng bị đánh sưng mắt.

