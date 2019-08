Mấy ngày gần đây, nhiều người dân ở xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) xôn xao bàn tán về vụ ông Trần Văn Kiên, Trưởng Công an xã Vũ Quý, bị Phòng CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đang nhận tiền của một người dân.



Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 15-8, nhận được tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, tại nhà hàng Bê thui Hùng Mập (ở số 292, đường Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang Trần Văn Kiên (SN 1975, là Trưởng Công an xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương; hiện trú tại thôn 3, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 15 triệu đồng của anh Nguyễn Đức Hùng (SN 1974, trú tại thôn Trung Quý, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập và quy định của pháp luật, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Kiên.

Trong khi vụ việc chưa lắng xuống thì đến ngày 24-8, ông Nguyễn T.A. (50 tuổi, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ. Vào thời điểm tử vong, ông T.A. đang là công an viên của xã Vũ Quý.

Chiều 25-8, ông Đỗ Quang Phú, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Quý, xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ một công an viên xã chết trong tư thế treo cổ.

Theo đó, khoảng 15 giờ chiều 24-8, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên một cây dâu bên bờ ao nằm gần sân vận động, đối diện với trụ sở UBND xã Vũ Quý.