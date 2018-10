Trưởng công an xã tham gia ẩu đả, rồi nổ súng giải tán đám đông

05/10/2018 19:06

Chiều ngày 5-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng Công an xã Thọ Trường (huyện Thọ Xuân), do tham gia đánh nhau và sử dụng công cụ hỗ trợ không đúng quy định.

Hình ảnh trưởng công an xã nổ súng bắn vào đám đông - Ảnh cắt từ clip

Ông Hưng chính là người đã trực tiếp tham gia đánh nhau gây thương tích, nổ súng bắn đạn cao su vào đám đông trong đêm ngày 25-6 vừa qua.

Theo đó, ông Trịnh Văn Hưng bị kỷ luật do không làm tròn trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trực tiếp tham gia đánh nhau gây thương tích, không tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) được trang bị cho trưởng công an xã.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 25-6, khi đi tới quán bida nhà anh Năm (thuộc thôn 7, xã Thọ Trường), thấy có đám đông tụ tập đông người nên ông Hưng đã yêu cầu giải tán vì đã quá giờ quy định của địa phương (22 giờ).

Tuy nhiên, do ông Hưng mặc thường phục nên có 2 thanh niên ở xã Xuân Vinh (giáp ranh xã Thọ Trường) không biết đã xông vào gây sự, cầm dao dọa chém ông Hưng và gọi thêm rất nhiều người mang theo dao kiếm, gậy gộc tới gây sự và ném gạch đá vào quán. Lúc này, ông Hưng đã rút 1 khẩu súng (súng bắn đạn cao su) nổ 2 phát liên tiếp ra phía ngoài đường để giải tán đám đông.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Thọ Xuân xác định hôm đó (tối 25-6), ông Hưng không đi làm nhiệm vụ, việc sử dụng súng không đúng quy định nên đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng. Ngoài ra, vị trưởng công an xã này và 2 người khác bị xử phạt hành chính 750 ngàn đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tuấn Minh