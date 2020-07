Mấy ngày qua, nhiều giáo viên, phụ huynh tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bày tỏ thái độ bức xúc, lo ngại khi công trình 2 tầng, trường mầm non Tịnh Hà có vốn đầu tư 9 tỉ đồng vừa đưa vào sử dụng đã nứt toác, hư hỏng khắp nơi, gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên.



Khối nhà 2 tầng trường mầm non Tịnh Hà. Ảnh: T.Trực

Sáng 16-7, theo phản ánh của người dân, chúng tôi đến trường mầm non Tịnh Hà. Khi liên hệ với bà Lê Thị Kim Cúc, Hiệu trưởng trường mầm non Tịnh Hà để tìm hiểu sự việc thì bà Cúc từ chối và cho rằng, công trình chỉ mới đưa vào sử dụng chứ chưa bàn giao. Về những hư hỏng người dân, giáo viên trường phản ánh, bà Cúc bảo "công trình còn bảo hành 1 năm, nếu bị hư hỏng sẽ có nhà thầu sửa chữa, báo chí đừng quan tâm".

Vết nứt cột tầng 2. Ảnh: T.Trực

Nhà thầu đã khắc phục nhưng vết nứt vẫn tiếp tục xuất hiện. Ảnh: T.Trực

Vết nứt xuất hiện ở khá nhiều nơi ở mặt cột trước công trình. Ảnh: T.Trực

Qua khảo sát thực tế và hình ảnh do giáo viên cung cấp cho thấy, công trình với khối nhà 2 tầng, 10 phòng học nhưng có đến hàng chục điểm nứt toác, trần nhà thấm dột. Đáng lo ngại, rất nhiều cột chịu lực mặt trước dãy nhà tiếp tục nứt nhiều nơi dù vừa được sửa chữa xong. "Hàng cột nứt nhiều nhất, nhiều cột "gãy" ra nhiều khúc được chủ đầu tư trám trét tạm thời nhưng giờ nứt tiếp. Nhiều phụ huynh đến đón con vô cùng lo lắng, lo sợ trường bị đổ sập bất cứ lúc nào", một giáo viên phản ánh.

Ngoài khối nhà 2 tầng, các tường rào xung quanh trường cũng nứt toác, hư hỏng khắp nơi; sân nền loang lổ, chỗ trồi chỗ trụt…

Một vết nứt trên tường, trong phòng hiệu trưởng. Ảnh: T.Trực

Sáng 17-7, trao đổi PV Báo Người Lao Động, ông Tạ Công Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, cho biết công trình trên do UBND xã Tịnh Hà làm chủ đầu tư vừa đưa vào sử dụng. "Sau khi dư luận phản ánh, tôi đã trực tiếp kiểm tra và nhận thấy công trình ổn định, bình thường. Các vết nứt ở tường sơ sơ do gạch, còn trụ chịu lực có vết nứt là hộp gen kỹ thuật nứt, nứt ở bề ngoài... Chỗ nào có nứt, tôi yêu cầu nhà thầu khắc phục, sửa chữa ngay", ông Dũng nói.

Trái ngược với nhận định của ông chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, anh Nguyễn Minh, một kỹ sư xây dựng ở Quảng Ngãi phản bác, cho rằng trụ chịu lực mặt trước của công trình trường học thường người ta chỉ đặt ống thoát nước giữa trụ, không đặt ở mặt ngoài trụ. Nếu nứt hộp kỹ thuật thì vết nứt dọc, không nứt ngang theo cách "đứt gãy" xung quanh trụ như thế.

Công trình xuất hiện hàng chục vết nứt ngang dọc khác nhau. Ảnh: T.Trực

Nhà thầu đã tiến hành sửa chữa nhưng vết nứt vẫn xuất hiện nhiều nơi. Ảnh: T.Trực

"Hình ảnh cho thấy, vết nứt ngang, vòng quanh cột chịu lực. Nhiều khả năng đây là do lỗi kết cấu công trình. Việc này hết sức nguy hiểm cho công trình, đặc biệt trong trường hợp có hoạt tải bất thường", kỹ sư Minh nhận định.

Cũng theo kỹ sư Minh, còn những hình ảnh vết nứt trên tường công trình cũng có thể khẳng định vết nứt đó do lỗi thi công, không phải vết nứt do gạch không nung gây ra. "Vết nứt do gạch không nung chỉ rất nhỏ, rạn như vết chân chim. Còn vết nứt ở đây kéo dài, khe nứt khá rộng. Điều này có thể khẳng định vết nứt này do quá trình thi công không đảm bảo chất lượng gây ra", kỹ sư Minh khẳng định.