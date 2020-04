Công an tỉnh Đồng Nai ngày 22-4 đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc cách chức đối với thượng tá Đặng Thế Trung - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh này. Trước đó, ông Trung cũng đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai căn cứ theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng.



Ông Trung được xác định là đã có các vi phạm rất nghiêm trọng, liên quan trách nhiệm nhiều vụ việc sai phạm xảy ra trong Công an Đồng Nai thời gian dài qua, cụ thể là những vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Công an nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.

Ông Đặng Thế Trung vừa bị cách chức Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai

Trong đó, có nội dung 4 lãnh đạo cấp phòng phải chịu trách nhiệm về một số vi phạm trong lĩnh vực được phân công liên quan đến quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị như để xảy ra vụ nổ súng chết người ở Trạm CSGT Suối Tre, vụ cựu CSGT Nguyễn Tấn Phước dùng súng can thiệp chuyện riêng, bắn chết người ở nhà trọ.

Vụ việc Nguyễn Tấn Phước bắn chết người xảy ra vào tháng 1- 2018. Sau khi nhậu xong, Phước đến đơn vị lấy tư trang và khẩu súng rulo bỏ vào túi xách mang trước ngực rồi chạy xe máy về nhà. Trên đường đi, nhớ chuyện người tình nhờ đi tìm con gái nên Phước chạy đến chỗ trọ của Bùi Việt Hải (31 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) ở đường Phi Trường (thuộc phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) để tìm cô gái, vì cô con gái này và Hải có quan hệ tình cảm.

Tại đây, sau cãi vã, Phước đã rút súng bắn Hải tử vong. Khẩu súng Phước dùng bắn chết Hải là súng được Công an tỉnh Đồng Nai cấp khi Phước được phân công làm lái xe cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, khi đó đang là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Phước bị tuyên 15 năm tù về tội "Giết người, 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ở vụ nổ súng sau khi xảy ra ẩu đả giữa một đại úy và Phó Trạm CSGT Suối Tre (thị xã Long khánh cũ) cùng một số nhân vật khác trong khi ăn nhậu, được xác định như sau: Tháng 9-2013, trong lúc cùng đi hát karaoke tại thị xã Long Khánh, thiếu tá Trần Ngọc Sơn (trạm phó) giới thiệu người bạn của mình là Trương Thành Chí với đại úy Ngô Văn Vinh vừa từ phòng khác qua chào. Tại đây do mâu thuẫn trong lúc chào hỏi, Chí đập ly bia vào mặt Vinh. Ông Vinh trách ông Sơn bênh vực người ngoài và bỏ về trạm Suối Tre gần đó lấy súng lên đạn đi tìm nhưng không gặp. Khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Sơn về cơ quan tìm Vinh và hai bên tiếp tục xảy ra ẩu đả. Trong lúc giằng co, Vinh bóp cò bắn chết thiếu tá Sơn.

Trong những vụ việc này, ông Trung được xác định liên quan.

Trước khi là trưởng phòng, ông Trung từng công tác nhiều năm liền ở Phòng CSGT, là Trưởng trạm CSGT Quốc lộ 51, Trưởng trạm CSGT Suối Tre, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.



Cựu CSGT Nguyễn Tấn Phước bị đưa ra xét xử vì bắn chết người

Liên quan những vi phạm nghiêm trọng tại Công an tỉnh Đồng Nai trong thời gian dài, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với nhiều lãnh đạo cấp phòng khác.



Trong đó có thượng tá Bùi Thanh Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; thượng tá Hoàng Liên Sơn - Trưởng phòng An ninh điều tra và trung tá Trần Trọng Thủy - Phó phòng CSGT.

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng quyết định thi hành kỷ luật 2 trưởng công an huyện Xuân Lộc và Long Thành. Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại tá Dương Thanh Hải - Trưởng Công an huyện Long Thành; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với thượng tá Phan Trọng Lộc - Trưởng Công an huyện Xuân Lộc.

Trước đó, hàng loạt lãnh đạo Ban giám đốc, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 đã bị kỷ luật. Ông Huỳnh Tiến Mạnh, bị cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.