Truy bắt 2 kẻ vứt lại hàng tạ ma túy trong ô tô rồi bỏ trốn

14/10/2018 10:12

Theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, đến sáng 14-10, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng chức năng, công an các địa phương tổ chức truy bắt nghi phạm trong vụ vận chuyển hàng tạ ma túy đá bỏ trốn sau khi vứt lại tang vật, phương tiện.



Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 12-10, khi tổ công tác của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Bình làm nhiệm vụ tuần tra giao thông trên Quốc lộ 1A (đoạn thuộc dốc Sỏi, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy) thì phát hiện một xe bán tải lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng Bắc – Nam có dấu hiệu vi phạm tốc độ nên yêu cầu dừng kiểm tra.



Khi yêu cầu các đối tượng xuất trình giấy tờ, mở xe để kiểm tra, lợi dụng tình hình đông người, nhiều phương tiện thì 2 đối tượng liều lĩnh chạy trốn. Tổ công tác tổ chức truy đuổi, đồng thời báo cáo lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo. Các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn vào khu vực rừng ở địa phận giáp ranh xã Hưng Thủy và xã Tân Thủy (huyện Lệ Thủy).



Lực lượng công an cùng người dân vay bắt đối tượng người Lào.

Tang vật bỏ lại hiện trường gồm xe bán tải, thùng xe ở phần xe chứa nhiều bao bì, các gùi hàng bên trong có nhiều ma túy đá (ước hàng tạ) và một số dụng cụ, tang vật khác. Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương huy động lực lượng Phòng CSGT; Công an huyện Lệ Thủy và các đơn vị nghiệp vụ đề nghị công an các địa phương phối hợp tiến hành truy bắt 2 nghi phạm.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và được sự cảnh giác, giúp đỡ của nhân dân, trưa 13-10, lực lượng công an, dân quân và người dân bắt được đối tượng người Lào khi y đang lẩn trốn ở địa bàn huyện Lệ Thủy. Đối tượng được dẫn giải đến Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Bình để tiếp tục điều tra.



Sáng 14-10, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết hiện vụ việc đang được điều tra, chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.







Hoàng Phúc