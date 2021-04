Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 20-4, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã phát hiện 4 phụ nữ xuất hiện tại khu vực Cảng cá An Thới với nhiều biểu hiện nghi vấn nên phối hợp với Công an phường An Thới mời những người này về công an phường làm việc.

4 trong 5 người phụ nữ nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc. Ảnh do biên phòng cung cấp

Tại đây, 4 phụ nữ khai nhận tên Đ.K.N. (21 tuổi; ngụ Bạc Liêu); N.T.K.D. (27 tuổi; ngụ tỉnh Bình Định); Đ.T.L. (29 tuổi; ngụ Tuyên Quang) và Đ.T.H.T. (29 tuổi; ngụ Bình Phước).

Qua làm việc, đến 4 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thêm người đi cùng với 4 phụ nữ trên là N.T.K.D. (32 tuổi; ngụ Kiên Giang) khi cô này đang ngủ tại nhà nghỉ tại An Thời. Tất cả khai nhận sang Campuchia để làm thuê, sinh sống với bạn trai là người Trung Quốc… Do nhận thấy dịch Covid-19 đang bùng phát ở Campuchia nên tìm cách trốn về quê.

Đi cùng với 5 phụ nữ này còn có 1 người đàn ông nói tiếng Trung Quốc. Khi tàu cập bến ở An Thới, người đàn ông này tiếp tục theo tàu chạy ra biển. Hiện 5 người phụ nữ trên đã được đưa đi cách ly tại Phú Quốc.

Cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông họp dân tuyên truyền tác hại của dịch bệnh Covid-19. Ảnh: BẢO THY

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nước láng giềng, các cán bộ, chiến sĩ của Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (TP Phú Quốc) đã "đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà" thông tin cho người dân về dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho người dân về phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng, qua đó khuyến cáo nếu phát hiện người lạ hoặc người về từ các vùng dịch thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.

Tại một buổi họp dân ở xóm dân cư ven biển thuộc phường Dương Đông, thiếu tá Danh Minh Chánh - Chính trị viên Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, tuyên truyền: "Thưa bà con, tình hình dịch Covid-19 tại các nước lân cận diễn biến rất phức tạp. Tình trạng nhập cảnh trái phép trên biển cũng thường xảy ra. Do đó, đề nghị bà con khi thấy có người lạ vào khu dân cư là báo ngay cho chính quyền địa phương. Ngoài ra, nên vận động người thân khi đi đánh bắt hải sản trên biển nếu có phát hiện người lạ thì báo ngay".

Cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông phát tờ rơi cho ngư dân nội dung liên quan đến dịch Covid-19. Ảnh: BẢO THY

Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn lên các tàu để phát tờ rơi, khẩu trang cũng như tuyên truyền cho ngư dân chung tay tố giác tội phạm, không bao che cho người nhập cảnh trái phép.

Trong mấy ngày qua, lực lượng Biên phòng Dương Đông liên tục quan sát theo dõi các phương tiện hoạt động trên biển, duy trì các chốt trực liên tục trên biển để đảm bảo không cho các đối tượng nhập cảnh và buôn lậu trái phép vượt qua biên giới bằng đường biển để xâm nhập vào địa phận của nước ta. Các cán bộ, chiến sĩ còn đẩy mạnh tuyên truyền đến ngư dân nhiều quy định trong phòng chống dịch và phát động mạnh phong trào toàn dân tố giác hành vị nhập cảnh trái phép trên biển.

"Trước khi đi biển, chúng tôi đã được nghe cán bộ trạm biên phòng tuyên truyền về dịch Covid-19 ở nước láng giềng. Thấy được sự nguy hiểm của dịch bệnh, tôi và các thuyền viên tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Khi phát hiện tàu lạ, người lạ, phương tiện nghi vấn, chúng tôi báo ngay cho biên phòng, công an và chính quyền địa phương để xử lý…", ông Phạm Văn Phát, một ngư dân tại TP Phú Quốc, cho biết.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, tính đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh trên đảo cơ bản kiểm soát tốt. Tình hình xuất nhập cảnh được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, phía Đông đảo Phú Quốc thuộc xã Hàm Ninh là nơi có nhiều dân cư có mối quan hệ thân thuộc với người Việt Nam cư trú ở phía bên kia biên giới, nên nhiều khả năng các đối tượng, ngư dân tổ chức đưa người từ nước ngoài về đảo trái phép bằng đường biển.

Nhằm kịp thời đấu tranh ngăn chặn các đối tượng vượt biên xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 qua đường biển, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ 24/24 giờ. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng kêu gọi cần có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của người dân và ngư dân trên đảo.