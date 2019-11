Ngày 4-11, Công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 20-8, tại nhà số 590/2/5 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp. Quá trình xác minh, công an xác định đối tượng liên quan là Trần Thị Lan (SN 1955, cư trú nhà số 85/1, Tiền Cảng, TP. Vũng Tàu).



Bà Trần Thị Lan

Theo điều tra bước đầu, ngày 20-8, ông Nguyễn Hoàng H. (SN 1967) và vợ là bà Trần Thị B. (SN 1976, cùng ngụ địa chỉ trên) đi làm như thường ngày, ở nhà chỉ có bà Lan là người giúp việc nhà. Khoảng 12 giờ cùng ngày, vợ chồng ông H. đi làm về không thấy bà Lan, liên hệ cũng không được.



Nghi vấn có chuyện không hay, vợ chồng ông H. vào kiểm tra tài sản thì phát hiện mất 182 triệu đồng để trong tủ quần áo.



Ngày 23-8, ông H. đến trụ sở Công an phường 7 (quận Gò Vấp) trình báo. Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu rồi chuyển giao cho cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



Qua xác minh, Công an quận Gò Vấp phát hiện bà Lan đã bỏ địa phương đi đâu không rõ.



Thông qua Báo Người Lao Động, Công an quận Gò Vấp kêu gọi bà Trần Thị Lan ở đâu, yêu cầu đến Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (Đội điều tra tổng hợp) địa chỉ 584 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp gặp cán bộ điều tra Trần Trọng Nghĩa (số điện thoại: 028.38959779) để làm việc.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu bà Lan không ra trình diện thì cơ quan điều tra xác định đã bỏ trốn và sẽ xử lý theo quy định. Ai biết bà Trần Thị Lan ở đâu đề nghị thông báo cho cơ quan điều tra theo số điện thoại và địa chỉ trên.