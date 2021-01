Trong số 15 bị can, có 13 bị can bị truy tố về tội "Buôn lậu", 2 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (gồm Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng và Nguyễn Ngọc Bảo, giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường).



Theo cáo trạng, từ tháng 5-2019, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (đang bỏ trốn), đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép 255.311 sản phẩm điện tử gồm điện thoại, máy tính, máy nghe nhạc cùng phụ kiện liên quan, thông qua 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông - Trung Quốc, với tổng trị giá 2.927 tỉ đồng. Sau đó, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72,9 tỉ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối và hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Cụ thể, theo tài liệu cơ quan tố tụng, Bùi Quang Huy giao cho Công ty Nhật Cường Quảng Châu (mở tại Trung Quốc) phụ trách việc vận chuyển hàng. Điện thoại, hàng điện tử được chuyển từ Hồng Kông về Quảng Châu và từ đó tập kết tại biên giới Việt Nam - Trung Quốc để nhập khẩu trái phép, đưa về kho của Công ty Nhật Cường tại số 39, phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ngoài ra, có số hàng lậu trị giá 307 tỉ đồng được chuyển trực tiếp từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng trước khi được giao tới tay Bùi Quang Huy ở Hà Nội.

Lực lượng cảnh sát khám xét một cửa hàng điện thoại của Công ty Nhật Cường ở Hà Nội Ảnh: HUY THANH

Cũng theo cáo trạng, Bùi Quang Huy thuê 3 đường dây để đưa hàng lậu qua sân bay Nội Bài. Theo đó, 3 nhóm này do bị can Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do), Đoàn Mạnh Phong (lao động tự do) và một người tên Yến (chưa rõ lai lịch) cầm đầu. Khi hàng lậu được chuyển về Hà Nội sẽ được theo dõi trên hệ thống quản lý nội bộ ERP, được ký hiệu là "hàng nhập khẩu không VAT". Sau khi nhận hàng, Bùi Quang Huy chi tiền qua tài khoản cho các nhà cung cấp, hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng ở Hà Nội.

Cáo trạng cũng xác định vào năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, giao Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng theo dõi. Việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán này nhằm che giấu doanh thu thật, trốn thuế gần 30 tỉ đồng.

VKSND Tối cao nhận định Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu; các bị can trong vụ án là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm. Do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra đối với Huy và phát lệnh truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.