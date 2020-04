Ngày 2-4, Báo Người Lao Động đã nhận được công văn của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời kết quả xử lý phản ánh liên quan lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ.



Trong công văn do thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ký gửi Báo Người Lao Động, khẳng định rằng với quan điểm xử lý nghiêm, tuyệt đối không bao che vi phạm, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc, kiên quyết, tập trung làm rõ, thu thập tài liệu và làm việc với tập thể, cá nhân có liên quan. Quá trình xác minh, xác định cán bộ, chiến sĩ trong các tổ công tác thuộc Phòng CSGT và Công an thị xã Hương Thủy thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế do Báo Người Lao động phản ánh đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm điều lệnh nội vụ Công an nhân dân và quy định của ngành.

Một trong nhiều CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trong loạt bài của Báo Người Lao Động được xác định là có vi phạm quy định ngành. Ảnh: QUANG TÁM

Căn cứ tính chất và mức độ sai phạm, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Cụ thể hạ hai bậc thi đua tháng (xếp loại yếu) đối với tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong các tổ công tác; hạ bậc thi đua năm và không bố trí làm công tác tuần tra kiểm soát giao thông đối với 4 đồng chí có vai trò chính trong tổ công tác.

Cũng trong công văn gửi Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế gửi lời cảm ơn báo đã có thông tin phản ánh để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục đồng hành, góp ý trực tiếp với Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế trên các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng để Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày càng vững mạnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định đã xử lý nghiêm theo quy định của ngành đối với các cán bộ, chiến sĩ CSGT có sai phạm. Trong ảnh là một CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến đường Thủy Dương - Thuận An chiều 3-3 được báo Người Lao Động phản ánh trong loạt bài điều tra. Ảnh: QUANG TÁM

Trước đó, vào ngày 11 và 12-3, Báo Người Lao Động đăng tải loạt bài Xe quá tải ung dung vượt chốt phản ánh tình trạng xe tải tự đổ (xe ben) ở Thừa Thiên – Huế cơi nới thùng hàng, chở vật liệu rời vượt quá chiều cao thùng dẫn đến dấu hiệu chở quá tải, đi vào giờ cấm, lực lượng CSGT có dấu hiệu bị "qua mặt". Tình trạng trên được phóng viên ghi nhận tại nhiều tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, Dạ Lê, Nam Cao, cầu vượt Thủy Dương – Thuận An... thuộc địa phận thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Các xe này chở vật liệu rời, chủ yếu đất san lấp phục vụ các dự án như sân bay Phú Bài, đường Phú Mỹ - Thuận An...

Ngày 17-3, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có công văn phản hồi gửi Báo Người Lao Động, khẳng định đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh thông tin và sẽ xử lý nghiêm nếu các cán bộ, chiến sĩ vi phạm.



Video: Hành động "lạ" của CSGT và tài xế trong loạt bài điều tra của Báo Người Lao Động.