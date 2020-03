Sau khi Báo Người Lao Động đăng phóng sự điều tra "Xe quá tải ung dung vượt chốt" vào ngày 11 và 12-3, thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, khẳng định Ban Giám đốc Công an tỉnh này đã trực tiếp làm việc, chỉ đạo thanh tra, xác minh.



"Tôi rất tin tưởng anh em"

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn cho biết ngay sau khi báo phản ánh, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử phạt rất nhiều xe cơi nới, chở vượt be, quá tải và buộc hạ tải ngay tại chỗ. Ông Tuấn còn trực tiếp ký công điện yêu cầu Phòng CSGT Công an tỉnh, công an các huyện đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý xe ben vi phạm trên địa bàn toàn tỉnh, bắt đầu từ ngày 18-3.

Về xử lý trách nhiệm, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định có lực lượng 2 đơn vị liên quan trong phản ánh của Báo Người Lao Động, gồm Phòng CSGT và Công an thị xã Hương Thủy. Theo chỉ đạo của đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, các phòng Tổ chức, Thanh tra, Tham mưu tổng hợp khẩn trương xác minh, đánh giá nội dung sự việc. Căn cứ vào các nội dung được làm rõ, các quy định của ngành và của đơn vị, Công an tỉnh sẽ xử lý theo quy định, tuyệt đối không bao che, dung túng, sớm có phản hồi đến Báo Người Lao Động.

Xe 75C-093.75 cơi nới thùng, chở đất tại dự án sân bay Phú Bài (Ảnh chụp ngày 14-2)

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn thông tin thêm từ sáng 12-3, ông cũng đã chỉ đạo Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra lại thông tin, hình ảnh báo đăng nhằm xác định có hay không vi phạm. Đến sáng 13-3, ông Tuấn trực tiếp về làm việc với Phòng CSGT, yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ liên quan giải trình. Trên cơ sở đó, từ tổ, đội rồi đến cấp phòng tổ chức họp đánh giá vụ việc, xác định rõ mức độ sai phạm nếu có để có cơ sở xử lý.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc có hay không chuyện "bảo kê" xe quá tải, thượng tá Tuấn khẳng định tuyệt đối không bao giờ để xảy ra chuyện này. Ông còn nói nếu có thông tin cung cấp rõ ràng địa chỉ, danh tánh người đứng ra "bảo kê" thì ngay lập tức công an tỉnh sẽ nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Cũng câu hỏi trên, ông Võ Hoài Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Thừa Thiên - Huế, nói đơn vị này chưa nhận đơn thư, phản ánh hiện tượng "bảo kê", bỏ qua vi phạm của lực lượng thanh tra giao thông (TTGT). Ông Nam quả quyết: "Tôi rất tin tưởng anh em".

Vậy tại sao xe ben cơi nới, chở vượt be, dấu hiệu quá tải tràn lan như hình ảnh, clip đăng tải? Ông Nam nói rằng do lực lượng TTGT mỏng, không thể kiểm tra, kiểm soát khép kín thời gian và tất cả các tuyến đường. "Nhiều lúc mới thực hiện kiểm tra 1-2 xe thì cánh tài xế thông báo nhau, xe sau dừng lại né tránh, TTGT không thể đứng đó cả ngày. Nhiều xe có trong tay 3-4 biên bản thì liều chạy để kiếm tiền nộp phạt, khi bị kiểm tra thì xin xỏ bỏ qua" - ông Nam phân trần.

Sau phản ánh của Báo Người Lao Động, những chiếc xe ben chở vật liệu đã cắt, bỏ phần cơi nới, đưa về nguyên bản

Trật tự được thiết lập

Sự việc đúng sai, vi phạm như thế nào đang được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế làm rõ. Trong lúc đó, phóng viên Báo Người Lao Động trở lại những tuyến đường đã phản ánh để ghi nhận tình hình hoạt động vận tải ở đây.

Tại khu vực Quốc lộ 1 (QL1) đoạn giao nhau với cổng KCN Phú Bài (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy), hàng loạt xe ben chở đất từ mỏ về phục vụ dự án mở rộng sân bay Phú Bài liên tục vào ra. Những chiếc xe 4 trục BKS-75C-093..., 75C-105..., 75C-100..., trước đây chúng tôi ghi nhận có sự cơi nới chiều cao thùng hàng thêm chừng 0,5 m, chở vượt be thì nay đã được cắt bỏ phần thùng cơi nới.

Còn tại tuyến đường Dạ Lê (Tỉnh lộ 7) đi qua phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, mật độ xe ben lưu thông, xe cơi nới, chở vượt be, phóng nhanh vượt ẩu đã giảm. Công an thị xã Hương Thủy đã liên tiếp xử phạt hàng loạt trường hợp vi phạm những lỗi trên, buộc hạ tải ngay tại chỗ mới được phép tiếp tục lưu thông. Lực lượng TTGT tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã xử phạt 4 trường hợp đi vào giờ cấm, 1 trường hợp cơi nới, 2 xe chở hàng gây rơi vãi trên tuyến đường này.

Theo UBND phường Thủy Phương, tuyến đường này có lưu lượng xe ben, xe tải lưu thông nhiều là do trên địa bàn có 2 mỏ đất vật liệu xây dựng và có cụm công nghiệp. Ông Đình Tĩnh, một người dân sống ven đường Dạ Lê, mong muốn lực lượng chức năng xử lý mạnh tay hơn nữa đối với xe ben chở quá tải, gây mất trật tự giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Về việc này, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Võ Hoài Nam cam kết sẽ đề xuất lắp đặt camera ở đoạn đường Dạ Lê để phạt nguội xe vi phạm. Đồng thời, Thanh tra Sở GTVT sẽ làm việc với Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, UBND thị xã Hương Thủy về việc lập trạm kiểm tra tải trọng ở khu vực này nhằm xử lý xe quá tải trong thời gian tới.

Để chấn chỉnh tình trạng xe quá tải, Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế còn chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp buộc chủ mỏ, kho bãi, chủ đầu tư dự án ký cam kết không thông đồng, tiếp tay cho xe chở quá tải, vi phạm.

Xe chở vượt tải trên 116% Trong 3 tháng qua, Trạm Kiểm tra tải trọng xe tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các trạm cân xử phạt 34 trường hợp xe chở quá tải với số tiền 570 triệu đồng. Trong những xe bị xử lý có nhiều xe ben ở địa phương, trong đó có xe 75C-098.18 mà Báo Người Lao Động phản ánh. Hồ sơ cho thấy vào ngày 14-11-2019, xe này bị xử phạt nặng với 3 lỗi: chở vượt 61% tổng trọng lượng cho phép của cầu, đường; vượt 85% tải trọng trục cho phép của cầu, đường; vượt 116,5% khối lượng hàng chuyên chở. Như điều tra của Báo Người Lao Động, thùng xe này theo đăng kiểm chỉ cao 1 m nhưng hình ảnh ghi nhận được ngày 12-2 cho thấy thùng xe được cơi nới cao ngang nóc cabin, vô tư chở đất vượt be vào công trình thi công của dự án sân bay Phú Bài.

(*) Đăng Báo Người Lao Động số ra các ngày 11 và 12-3