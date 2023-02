Ông Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau, cho biết đây là công trình rất có ý nghĩa nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Từ 5.000 lá cờ Tổ quốc mà Báo Người Lao Động đã trao tặng, Tỉnh Đoàn Cà Mau sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc để xây dựng thêm các công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh.



"Tôi đề nghị cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện Trần Văn Thời tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong quản lý và sử dụng công trình để phát huy tối đa giá trị công trình mang lại. Qua đó, góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cà Mau, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Báo Người Lao Động để thực hiện chương trình ý nghĩa này" - ông Khoa nhấn mạnh.

Khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Trao học bổng cho các học sinh khó khăn

Đi dưới "Đường cờ Tổ quốc", thầy Trần Văn Quang, giáo viên Trường Tiểu học A Khánh Bình Tây, bày tỏ: "Những lá cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để người dân yên tâm lao động, sản xuất và cùng thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh".

Nhân sự kiện ý nghĩa trên, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" - sáng lập, Báo Người Lao Động tiếp nhận và quản lý đã trao 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Các em học sinh rất phấn khởi khi nhận được món quà ý nghĩa trên và gửi lời cảm ơn đến nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Báo Người Lao Động.

Em Kim Trà My, học sinh lớp 2A Trường Tiểu học A Khánh Bình Tây, cho biết do gia đình không có đất canh tác nên cha mẹ em phải làm thuê đủ nghề để có tiền cho em nuôi ước mơ đến trường. "Con sẽ cố gắng học để không phụ lòng các cô chú và sử dụng tiền học bổng để mua dụng cụ học tập. Hy vọng thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục giúp đỡ nhiều hơn những bạn khó khăn" - em My bày tỏ.