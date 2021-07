Sóc Trăng: Công an phường 5, TP Sóc Trăng vừa đề nghị UBND TP ra quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng 15 triệu đồng về việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

10 đối tượng tụ tập ăn nhậu

Vào lúc 15 giờ ngày 26-7, qua tuần tra, Công an phường 5 phát hiện một nhóm thanh niên gồm 8 nam, 2 nữ đang tụ tập ăn nhậu tại một bãi đất trống trên đường Kênh Cầu Xéo, khóm 3, phường 5.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận dù biết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 là không được ra khỏi nhà khi không cần thiết, nên cả nhóm đã rủ nhau ra bãi đất trống để tổ chức nhậu.

Các đối tượng đánh bạc ở An Thạnh Nhất và An Thạnh 3

Công an huyện Cù Lao Dung vừa phối hợp Công an xã An Thạnh 1 và Công an xã An Thạnh 3 bắt quả tang 2 vụ, 7 đối tượng đánh bài, ăn thua bằng tiền trong lúc giãn cách xã hội.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ăn thua bằng tiền và tập trung đông người, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội. Hiện các vụ việc đang được Công an huyện Cù lao Dung tiếp tục điều tra, xử lý.

Tiền Giang: Ngày 28-7, Công an xã Thạnh Phú đang củng cố hồ sơ, bàn giao 4 đối tượng cho Công an huyện Châu Thành tiến hành xử lý về hành vi vi phạm

Tối 26-7, Công an xã Thạnh Phú lập biên bản vi phạm hành chính 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Tuấn Thành (SN 1977); Nguyễn Ngọc Thùy Linh (SN 1987); Nguyễn Hoàng Phương Thảo (SN 2005) và Lê Văn Quân (SN 1991), về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tập trung đông người.

Clip bắt quả tang các đối tượng đang tụ tập nhậu nhẹt

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, 4 đối tượng tụ tập tại căn nhà mới mua của Thành tại xã Thạnh Phú để sử dụng bia và hát karaoke, trong khi đó tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân trên địa bàn toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội một cách nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị 16 thì các đối tượng lại ngang nhiên vi phạm.

Bức xúc trước những hành vi thiếu ý thức của 4 đối tượng, người dân đã thông báo Công an xã Thạnh Phú.