Ngày 7-4, tại tỉnh Quảng Bình, Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) đã tổ chức Lễ tưởng niệm 20 năm tai nạn trực thăng trong hoạt động tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh khiến 16 người tử nạn (9 liệt sĩ Việt Nam và 7 người Mỹ).



Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 147 tại Đà Nẵng sáng 11-12-2018 - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Tham dự Lễ tưởng niệm có ông Lê Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao, Giám đốc VNOSMP; đại diện thân nhân các liệt sĩ; đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình; Lãnh đạo và chuyên viên VNOSMP qua các thời kỳ; đại diện Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam và Công ty Trực thăng Miền Bắc.

Về phía Mỹ có ông Thomas Stevenson, Tùy viên Quốc phòng Mỹ tại Việt Nam; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA) Mỹ tại Hà Nội (DET2) và đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Chí Dũng nêu bật sự hi sinh của các liệt sĩ Việt Nam cho sứ mệnh nhân đạo giữa Chính phủ Việt Nam và Mỹ; cho rằng điều đó thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái và bao dung của dân tộc Việt Nam, góp phần xây đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Ông Lê Chí Dũng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho tất cả thành viên tham gia hoạt động MIA của cả hai bên.

Trong phát biểu đáp từ, Tùy viên Quốc phòng Thomas Stevenson bày tỏ vinh danh các liệt sĩ Việt Nam và các bạn Mỹ; chia sẻ mất mát to lớn của thân nhân các gia đình liệt sĩ Việt Nam; đánh giá hợp tác MIA giữa hai nước giai đoạn vừa qua diễn ra an toàn, hiệu quả, đồng thời ghi nhận nhiều bước tiến mới; cảm ơn thiện chí và chính sách nhân đạo của Chính phủ và nhân dân Việt Nam giúp Mỹ tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa hai Chính phủ Việt Nam và Mỹ.



Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam (VNOSMP) thành lập chỉ một thời gian ngắn sau khi Hiệp định Hòa bình Paris năm 1973 được ký kết, và được giao nhiệm vụ tìm kiếm và trao trả hài cốt quân nhân Mỹ mất tích.

Năm 1988, Chính phủ Việt Nam cho phép một nhóm chuyên gia của Mỹ tham gia đợt hoạt động tìm kiếm và khai quật được đánh số đầu tiên. Kể từ đó, các nhân viên điều tra, khai quật và khoa học của hai nước đã tham gia 140 đợt hoạt động hỗn hợp. Đã có 154 đợt trao trả hài cốt kể từ năm 1973 đến cuối năm 2020.