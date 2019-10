Như Báo Người Lao Động đã thông tin, hơn 2 tháng qua, người dân sống gần Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cản trở, không cho xe của Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam đưa rác vào bãi xử lý khiến rác thải bị ứ đọng khắp nơi.



Bãi rác Cẩm Hà chẳng khác nào một ngọn núi

Tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), do rác thải không được chở vào Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 nên đành phải đưa vào bãi rác Cẩm Hà dù bãi rác này đã quá tải từ lâu. Theo báo cáo của cơ quan chức năng Hội An, tính đến cuối tháng 9, lượng rác ứ đọng tại bãi Cẩm Hà hơn 272.000 tấn (mỗi ngày Hội An phát sinh 100 tấn rác).

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay bãi rác Cẩm Hà chẳng khác nào một ngọn núi khi đang oằn mình gánh một lượng rác hết sức khủng khiếp. Lượng rác ứ đọng lớn bốc mùi hôi thối khiến người dân xung quanh hết sức khó chịu, nhất là mỗi khi gió lớn thổi đưa mùi từ bãi rác đến các khu dân cư.

Lượng rác thải cao hơn vách tường ngăn khoảng 2 m

Để giải quyết vấn nạn rác thải, vào ngày 27-9, UBND TP Hội An đã tổ chức buổi họp tìm hướng xử lý. Theo thông báo kết luận cuộc họp, trước mắt, lãnh đạo UBND TP Hội An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân... trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt việc phân loại rác từ nguồn kể từ ngày 1-10.

Dù đã quá tải nhưng không còn cách nào khác, TP Hội An phải chở mỗi ngày 100 tấn rác tới bãi Cẩm Hà

UBND TP Hội An yêu cầu thống kê các hộ dân có vườn rộng để hướng dẫn xử lý rác hữu cơ ngay tại nhà; xử lý nghiêm người vứt rác không đúng nơi quy định, ghi lại hình ảnh và công khai nơi công cộng. TP Hội An cũng có kế hoạch mua thùng đựng rác cấp cho các hộ dân; xử lý nước rỉ từ bãi rác để tránh gây ô nhiễm cho khu dân cư...

Về lâu dài, UBND TP Hội An giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu đề án về xử lý rác thải trên địa bàn, trình HĐND xem xét ra nghị quyết để thực hiện...

Bãi rác ứ đọng bốc mùi hôi thối ảnh hưởng tới các khu dân cư gần đó

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng TN-MT và các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tham mưu cho TP mức thu phí thu gom rác thải phù hợp với hộ gia đình và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, TP Hội An cũng yêu cầu các cơ quan trên tham mưu văn bản để trình UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất với Trung ương thống nhất cho phép TP Hội An mức phụ thu lệ phí môi trường trên mỗi đầu khách du lịch đến tham quan.