UBND quận Bình Tân lên tiếng vụ cô giáo viết đơn xin "xã hội đen" cho đi dạy

Liên quan đến vụ cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (giáo viên một trường tiểu học ở quận 8, TPHCM) nhưng nhà ở quận Bình Tân viết đơn xin "xã hội đen" cho đi dạy học, ngày 14-10, Chánh Văn phòng UBND quận Bình Tân (TP HCM) Nguyễn Anh Cường cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, UBND quận Bình Tân đã chỉ đạo công an quận, phòng giáo dục và đào tạo quận, UBND phường Bình Trị Đông xác minh vụ việc.

Kết quả cho thấy, bà Nguyễn Thị Lệ Ảnh, mẹ của cô giáo Hiếu đến công an trình báo khoảng 6 giờ ngày 5-7-2018, gia đình bà bị người lạ tạt sơn, mắm tôm vào nhà. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an quận, phường khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ thu thập chứng cứ. Qua làm việc, bà Ảnh trình bày nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do con dâu tên Trần Kim Phượng thiếu nợ nhiều người bên ngoài, hiện đã bỏ nhà đi đâu không rõ và cũng không biết nợ bao nhiêu.

Công an quận Bình Tân đã cho bà Hiếu nhận dạng 18 đối tượng nghi vấn cho vay trên địa bàn nhưng bà Hiếu không nhận dạng được đối tượng giống người đã đến nhà bà đòi tiền. "Hiện lực lượng công an bố trí trinh sát hình sự phối hợp với cảnh sát phòng chống tội phạm và cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xử lý vụ việc. Tiếp tục nắm tình hình truy xét nhóm đối tượng đã có hành vi gây mất an ninh trật tự. Liên hệ gia đình bà Ánh để tiếp tục làm rõ vụ việc và đề xuất hướng xử lý" - ông Cường nhấn mạnh.

Nhà gia đình cô Hiếu bị "xã hội đen" tạt sơn

Cũng theo ông Cường, UBND phường Bình Trị Đông đã tổ chức thăm hỏi, sơn lại phần tường và cửa bị các đối tượng tạt sơn, lắp camera quan sát tại nhà bà Ảnh và 2 camera tại hai đầu tuyến hẻm để thu thập hình ảnh, chứng cứ về các đối tượng gây mất trật tự trên địa bàn. Đồng thời, cũng tổ chức tiếp xúc động viên bà Hiếu yên tâm giảng dạy.

UBND phường Bình Trị Đông đã tổ chức thăm hỏi, sơn lại phần tường và cửa bị các đối tượng tạt sơn, lắp camera quan sát tại nhà gia đình cô giáo Hiếu

Được biết cô giáo Hiếu, có chị dâu là bà Trần Kim Phượng, ở cùng gia đình chồng tại đường Ấp Chiến Lược thuộc KP 13 P. Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM. Từ ngày 2-7-2018 có một nhóm người kéo đến nhà để đòi nợ. Nhóm người này đã đe dọa, ném mắm tôm khủng bố gia đình. Đến ngày 12-7-2018 thì nhóm người trên kéo tới đổ luôn keo dán sắt vào ổ khóa, phun sơn đỏ lên nhà nội dung "nhà tranh chấp không mua bán", khiến cả gia đình hoảng loạn. Cô Hiếu cho biết do quá khủng hoảng, cả gia đình đã đi lánh nạn thật xa và cô đã viết đơn xin "xã hội đen" tha cho gia đình, tha cho cô để yên ổn đi dạy kiếm tiền nuôi mẹ già cháu nhỏ.

Trường Hoàng