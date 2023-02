Ngày 5-2, Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương.



Chiếc xe khách bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: M.H.

Theo Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, vào khoảng 14 giờ ngày 5-2, tại km 28+100 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Nà Phước (xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), chiếc xe ôtô khách mang BKS 29B-082.xx do tài xế N.V.A. (SN 1970, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn đã bất ngờ va chạm với xe ôtô đầu kéo mang BKS 78C-063.xx, kéo theo rơmoóc 78R-003.xx do tài xế N.M.P. (SN 1979, trú tại TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) điều khiển đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương.

Ngay sau đó, người dân đã báo thông tin vụ việc tới cơ quan chức năng, đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, người tử vong tại chỗ là phụ xe khách N.T.V. (SN 1975), tài xế N.V.A. cũng tử vong sau đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn; nhiều nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Tại hiện trường, xe ôtô khách nát phần đầu, thân xe biến dạng và đổ về phía rãnh thoát nước ven đường. Xe đầu kéo cũng biến dạng phần cabin.