Sáng 9-10, Công an phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tử vong trong nhà nghỉ.



Trước đó, chiều 8-10, nhân viên của nhà nghỉ B.V (ở phường Nghĩa Lộ), phát hiện ông B.V.D. (63 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) tử vong trong phòng.

Thi thể ông D. được người nhà đưa về mai táng. Ảnh: N.V

Theo lời chủ nhà nghỉ, vào trưa cùng ngày, ông D. đến nhà nghỉ B.V thuê phòng. Khoảng nửa giờ sau, một cô gái bịt kín khẩu trang lên phòng ở chung với ông D. Một lúc sau, cô gái rời khỏi nhà nghỉ. Đến chiều không thấy người đàn ông ra khỏi phòng, chủ nhà nghỉ lên mở cửa phát hiện ông D. đã tử vong.

"Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an phường phối hợp Công an TP Quảng Ngãi đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, chuẩn bị khám nghiệm tử thi thì một số người thân nạn nhân ngăn cản, từ chối khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu nhận định nhiều khả năng ông D. tử vong do thượng mã phong", một Công an phường Nghĩa Lộ cho biết.

Hiện người thân đã đưa thi thể ông D. về lo hậu sự.