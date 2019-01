Vay "nóng" 50 triệu đồng không trả, bị bạn bắt nhốt đánh nhừ tử

31/01/2019 13:44

Ngày 31-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với 2 cha con Trần Viết Lộc (SN 1960) và Trần Viết Ba (SN 1990, con của Lộc - ngụ huyện Lệ Thủy) để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.



Đối tượng Trần Viết Ba tại Cơ quan điều tra

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 5-2018, do kẹt tiền tiêu xài, Võ Anh Quốc đã vay 50 triệu đồng của 2 cha con Trần Viết Lộc và Trần Viết Ba nhưng một thời gian dài không trả. Đến ngày 25-12-2018, Ba đã gặp Quốc để nói chuyện về khoản nợ trên nhưng Quốc không trả mà buông lời thách thức.

Sau khi đưa Quốc về nhà, Ba đã dọa nạt và đánh đập Quốc. Khi Quốc xin về nhà để chạy tiền trả nợ thì đối tượng Trần Viết Lộc không cho về và dùng dây xích sắt, xích chân Quốc lại chờ người nhà mang tiền đến trả rồi mới cho về.



Đến ngày 30-12-2018, Công an huyện Lệ Thủy đã phát hiện và bắt quả tang cha con Lộc và Ba về hành vi bắt giữ người trái phép. Tại cơ quan điều tra, 2 cha con đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Quốc khai nhận thêm, trước đây, Ba và Quốc là bạn bè với nhau, khi nghe Quốc nói cần vay tiền thì Ba đã về nhà lấy 50 triệu đồng tiền bố mẹ cho Quốc vay và thỏa thuận với nhau lãi suất 10.000đồng/triệu/ngày. Vay được tiền, Quốc đã rời khỏi địa phương sau gần 7 tháng mời về. Khi về, Ba đã tính cả lãi và gốc mà Quốc còn nợ là 155 triệu đồng và buộc phải trả. Sau khi chở Quốc về nhà "nói chuyện" thì xảy ra vụ việc trên.



Thượng tá Trần Chiến Lũy - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đánh giá việc "tín dụng đen", cho vay nặng lãi là nguyên nhân khiến tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Chỉ trong vòng 1 tháng ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận nhiều tin tố giác tội phạm, thụ lý 6 vụ án và xử lý 16 đối tượng liên quan việc này.





Hoàng Phúc