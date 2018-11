VEC sửa xong đường tạm tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai

02/11/2018 18:33

Chiều 2-11, Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) gửi thông cáo đến các cơ quan báo chí thông báo hoàn thành việc sửa chữa đường tạm khu vực cầu Ngòi Thủ (km 136+108), phục vụ trở lại các phương tiện tham gia giao thông tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.



Theo thông cáo, từ 8 giờ ngày 25-10, VEC đã tiến hành gia cố taluy và sửa mặt đường tạm tại khu vực cầu Ngòi Thủ (bị hư hỏng do tai nạn giao thông ngày 5-9). Đến chiều 2-11, công việc sửa chữa đã hoàn thành, cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Khu vực cầu Ngòi Thủ bị hư hỏng sau vụ tai nạn ngày 5-9

"Kể từ 0 giờ ngày 3-11, VEC sẽ tiếp tục phục vụ trở lại đối với tất cả phương tiện được phép lưu thông trên đường cao tốc theo quy định" - VEC cho hay.

Phương án tổ chức giao thông tại khu vực đường tránh cầu Ngòi Thủ được thực hiện như sau:

- Các phương tiện theo hướng Hà Nội - Lào Cai đến Km135+981 rẽ trái lưu thông trên đường tạm đến Km136+229 rẽ phải vào đường cao tốc.

- Các phương tiện theo hướng Lào Cai - Hà Nội đến Km136+229 rẽ phải, lưu thông trên đường tạm đến Km153+981 rẽ trái vào đường cao tốc.

VEC yêu cầu các phương tiện lưu thông qua đường tạm khu vực cầu Ngòi Thủ phải tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết của đơn vị quản lý khai thác, tốc độ lưu thông 5 km/h, khoảng cách giữa hai xe 30m; áp dụng cho đến khi hoàn thành việc sửa chữa cầu Ngòi Thủ đưa công trình cầu vào khai thác.

Video: Chiếc xe bồn chở xăng dầu bốc cháy dữ dội sau tai nạn hôm 5-9

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 14 giờ 20 phút chiều 5-9, tại Km 136+105 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), chiếc xe bồn chở xăng dầu đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Lào Cai bất ngờ mất lái tông vào xe Mazda CX5 đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe bồn lao khỏi đường cao tốc, rơi xuống cầu và bốc cháy dữ dội.

Rất may, khi chiếc xe lao xuống dưới cầu, tài xế đã bò ra ngoài nên thoát chết, 4 người đi trên xe Mazda CX5 cũng may mắn không bị thương. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến kết cấu cầu Ngòi Thủ hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại. Vì vậy, VEC tạm dừng phục vụ toàn bộ các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc, chiều Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ IC12 (Km114+100) đến IC14 (Km149+705).

PV