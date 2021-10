Tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM chiều 21-10, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM cho biết đến 18 giờ, ngày 20-10, TP có 421.491 ca bệnh Covid-19 được Bộ Y tế công bố, bao gồm 420.992 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 499 trường hợp nhập cảnh.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM thông tin tại buổi họp báo

Tổng số mũi vắc-xin đã triển khai tiêm đến ngày 20-10, tổng số mũi 1 là 7.133.331, mũi 2 là 5.538.828. Về an sinh, lũy kế từ ngày 15-8 đến ngày 21-10, tổng số túi an sinh đã chuyển quận, huyện, TP Thủ Đức là 2.154.694 túi.



Cũng tại buổi họp báo ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương TP HCM cho biết tổng lượng hàng cung ứng về tiêu thụ ngày hôm nay (21-10) tăng 2% so với ngày hôm qua, đặc biệt phần cung ứng về các điểm tập kết trung chuyển ở 3 chợ đầu mối tăng lên mỗi ngày. "Trước đó ngày 1-10, có gần 1.000 tấn/ ngày hiện tăng lên 1.800 tấn/ ngày" - ông Tú chia sẻ.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương TP HCM chia sẻ tại buổi họp báo

Về chợ truyền thống, theo ông Tú, TP có 96/234 chợ truyền thống hoạt động trở lại. Hiện còn 4 quận, huyện chưa mở chợ truyền thống nào. "4 quận huyện này không phải không mở lại mà cần phải đánh giá và phải đảm bảo an toàn từng bước trước khi mở lại. Bên cạnh đó, trong điều kiện chưa mở lại chợ truyền thống, các địa phương tuyệt đối không để chợ tự phát vì sẽ ảnh hưởng đến an toàn phòng chống dịch cũng như an toàn thực phẩm" - ông Tú nhấn mạnh.

Thông tin tại cuộc họp về gói hỗ trợ đợt 3, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết TP đã chi trả 5.200.000 trường hợp. Hiện TP có 17 quận, huyện chi trả trên 80%, chỉ còn 1 số địa phương chậm do địa bàn cư dân đông, nhỏ lẻ, phong tỏa, 1 số người vẫn đang điều trị tại các bệnh viện... Tuy nhiên, với tiến độ này, các địa phương cam kết sẽ hoàn thành theo chỉ đạo của UBND TP.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội TP HCM thông tin tại buổi họp báo

Cũng tại buổi họp báo, ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP HCM cho biết về vấn đề vận tải liên tỉnh, triển khai thí điểm từ ngày 13-10, công tác phối hợp giữa TP HCM với các tỉnh vẫn được chặt chẽ, đảm bảo nhu cầu của người dân.



Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP HCM tại buổi họp báo

Theo ông Bằng, hiện các quy định về phòng chống dịch giữa các địa phương vẫn còn khác nhau. Do đó việc tăng lượng hành khách vẫn còn chưa được mong muốn. "Mới chỉ có 3.500 hành khách lưu thông giữa 15 tỉnh, thành. Hy vọng, trong thờI gian tới việc áp dụng Nghị định 128 của các địa phương được tốt hơn" - ông Bằng cho hay.