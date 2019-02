Vì sao miền Bắc nắng nóng như mùa hè dịp Tết Kỷ Hợi 2019?

11/02/2019 16:12

Đánh giá về tình hình thời tiết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua, bà Lê Thị Loan, Phó Trưởng phòng Dự báo thời Tiết - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết thời tiết Tết Nguyên đán năm nay khá nóng so với cùng thời điểm này nhiều năm qua.



Miền Bắc vừa trải qua những ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 với nền nhiệt rất cao, nóng hơn khá nhiều so với nền nhiệt dịp Tết nguyên đán nhiều năm trở lại đây - Ảnh: Báo Tin tức

Theo bà Loan, nguyên nhân chính gây ra trạng thái thời tiết nóng này, là do khối không khí lạnh chi phối thời tiết Bắc Bộ suy yếu và không có đợt không khí lạnh tăng cường nào bổ xung trong những ngày qua. Ngoài ra, một khối không khí nóng ở phía Tây phát triển và tác động đến thời tiết các tỉnh miền Bắc khiến cho tình trạng nóng kéo dài hơn trong dịp Tết này.

"Theo những số liệu chúng tôi đo được thì nền nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ trong những Tết Kỷ Hợi vừa qua, phổ biến dao động quanh 28-30 độ C. Ngày 8-2, nhiều điểm lên trên 30 độ C. Với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, có những điểm như tại Mường La (Sơn La) 33-34 độ C" - bà Loan cho hay.

Hiện tại khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh miến Bắc vẫn tiếp tục quá trình suy yếu. Tuy nhiên, khối không khí gây nóng cho Bắc Bộ trong những ngày qua sẽ bắt đầu hoạt động yếu dần, vì vậy nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ cũng như Hà Nội sẽ giảm.

"Từ hôm nay 11-2, một khối không khí lạnh nhỏ từ phía Bắc bổ xung xuống. Chính vì vậy mà nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ sẽ có quá trình giảm nhiệt đáng kể, trời chuyển mát trong ngày 11-2 và nhiệt độ cao nhất ngày chỉ phổ biến dưới 26 độ C. Ngoài ra, mưa nhỏ sẽ xuất hiện trong ngày làm việc đầu xuân năm mới này" - bà Lê Thị Loan thông tin.

Văn Duẩn