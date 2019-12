Tạm giữ 68 tỉ đồng

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu nộp vào tài khoản tạm giữ tổng số tiền hơn 68 tỉ đồng do các bị can và gia đình giao nộp. Trong đó, gia đình bị can Lê Nam Trà nộp hơn 54 tỉ đồng, gia đình Cao Duy Hải nộp hơn 11 tỉ đồng, gia đình bị can Trương Minh Tuấn nộp 2 tỉ đồng... Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn kê biên nhà đất của bị can Nguyễn Bắc Son (tại số 14, ngõ 36C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), kê biên nhà đất của bị can Trương Minh Tuấn (tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội)...