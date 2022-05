Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, đến 10 giờ ngày 21-5, ngoài 274 ôtô được đăng ký ở công an cấp huyện, 1.190 xe máy đã được đăng ký ở công an cấp xã. Thuận tiện, minh bạch, đơn giản là những nhận xét của người dân với báo chí.



Trong đó, có người như ông Phạm Hoàng Long (ngụ xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) còn bày tỏ niềm vui khó tả vì tự tay bấm được biển số "ngũ quý" 66666 ở trụ sở công an xã khi đăng ký chiếc xe máy mới mua. Ông Long cho biết theo quy định trước đây, khi đăng ký xe máy, ông phải đi lên công an huyện xa hơn 20 km hoặc lên công an tỉnh xa khoảng 60 km thì nay chỉ đi chưa tới 2 km.

Như vậy, Thông tư 15/2022 đã đi vào cuộc sống và thực sự được người dân phấn khởi đón nhận. Đơn giản là vì những nội dung của thông tư này sát với thực tiễn, kịp thời điều chỉnh các quy định đã bất cập lâu nay, gây khó khăn cho người dân. Điều này cũng chứng minh rằng những chủ trương, quy định của nhà nước nếu sát thực tiễn và hướng đến việc phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn thì luôn được người dân đón nhận.

Nhìn rộng ra nhiều lĩnh vực khác, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính. Nhiều việc chúng ta đã làm tốt, như chủ trương thực hiện 1 cửa trong dịch vụ công - tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp do giảm phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch, giảm thiểu tiêu cực. Thế nhưng, còn không ít việc chúng ta làm chưa tốt, dù đã liên tục được đốc thúc, nhắc nhở. Tình trạng chậm chạp trong việc triển khai thu phí không dừng đối với ôtô là một ví dụ; hay như gần đây, công dân ở nhiều nơi phải thức trắng đêm hoặc chờ đợi mỏi mòn để làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip...

Dĩ nhiên, có nhiều việc dù thiết thực với đời sống nhưng không thể làm ngay vì còn phụ thuộc vào trang thiết bị, năng lực của đội ngũ thực hiện. Song, cũng có không ít việc triển khai chậm là do thiếu sự nỗ lực từ cơ quan chức năng, từ chính những người thực hiện.

Sinh thời, sau ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài "Sao cho được lòng dân?" đăng trên Báo Cứu quốc ngày 12-10-1945. Người nhấn mạnh: "Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh... Nói tóm lại, muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư".