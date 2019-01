Vietnam Airlines bố trí lại quầy thủ tục tại Tân Sơn Nhất dịp Tết

31/01/2019 16:30

Hãng hàng không Vietnam Airlines ngày 31-1 cho biết nhằm tăng cường phục vụ hành khách bay nội địa trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Vietnam Airlines đã bố trí lại quầy thủ tục tại nhà ga nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất từ 27-1-2019 (23 tháng Chạp) đến 7-2-2019 (mùng 3 tháng Giêng).



Dự kiến, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ hơn 4 triệu lượt khách trong dịp Tết nguyên đán 2019 - Ảnh: TẤN THẠNH

Cụ thể, tại đảo làm thủ tục hàng không B: Quầy B1 dành cho khách cần trợ giúp; quầy phục vụ các chuyến bay đi Hà Nội gồm 8 quầy từ B2 đến B9; quầy ký gửi hành lý cho khách đã tự làm thủ tục trên website, ứng dụng di động và máy tự động (kiosk check-in) gồm 3 quầy từ B10 đến B12

Đảo làm thủ tục hàng không C: quầy phục vụ khách Thương Gia, khách Bông Sen Vàng và khách VIP

Đảo làm thủ tục hàng không D: 5 quầy từ D3 đến D8 phục vụ các chuyến bay đi Thanh Hóa

Đảo làm thủ tục hàng không G: phục vụ các chuyến bay đi Vinh

Đảo làm thủ tục hàng không H: phục vụ các chuyến bay đi Đồng Hới, Vân Đồn, Chu Lai

Đảo làm thủ tục hàng không A: phục vụ các chuyến bay nội địa khác

Nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất có 10 máy kiosk check-in, trong đó 6 máy tại vị trí giữa đảo làm thủ tục hàng không B và đảo làm thủ tục hàng không C và 4 máy phía bên ngoài trước cửa vào nhà ga

Đối với khu vực soi chiếu an ninh của sân bay, hành khách có thể thực hiện soi chiếu an ninh tại 3 khu vực. Khu vực tại tầng 1, gần đảo làm thủ tục hàng không G, H có 2 cổng soi chiếu. Khu vực tại tầng 1, gần đảo làm thủ tục hàng không C, D có 2 cổng soi chiếu dành cho khách hạng Thương gia, VIP/CIP và khách thẻ Bông Sen Vàng hạng Elite Plus. Khu vực tầng 2 có 9 cổng soi chiếu. Vietnam Airlines bố trí 1 thiết bị làm thủ tục di động tại khu vực này để hỗ trợ khách làm thủ tục trực tuyến trên website, ứng dụng di động khi cần thiết

Đồng thời, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến trên trang web, ứng dụng di động hoặc kiosk của hãng. Thời gian tự làm thủ tục trên các thiết bị chỉ khoảng 2-3 phút, giúp hành khách tiết kiệm đáng kể thời gian so với làm thủ tục tại quầy truyền thống. Sau khi tự làm thủ tục, các hành khách không có hành lý ký gửi có thể đi thẳng đến cửa an ninh. Khách hàng lưu ý cầm sẵn vé, giấy tờ tuỳ thân khi làm thủ tục và soi chiếu, cất trang sức, điện thoại, ví tiền, đồng hồ... vào túi, ba lô, cởi sẵn dây lưng, giầy (không để vật kim loại trong túi quần, áo) để soi chiếu được nhanh chóng.

Vietnam Airlines cũng lưu ý hành khách nên có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành chuyến bay nội địa ít nhất 2-3 giờ. Quầy làm thủ tục sẽ kết thúc nhận khách 40 phút trước giờ khởi hành, còn cửa lên tàu bay sẽ đóng 15 phút trước giờ khởi hành.

Dự kiến, dịp Tết nguyên đán 2019, từ ngày 20-1 đến 19-2 (từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 4 triệu lượt khách. Trung bình mỗi ngày, có tới 134.207 lượt hành khách đi - đến sân bay này, tăng khoảng 17.500 lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Tần suất tăng chuyến bay phục vụ dịp cao điểm của các hãng hàng không trong nước dự kiến tăng khoảng 8%-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tần suất bay trung bình đạt 806-820 lượt chuyến/ngày, tăng 70 lượt chuyến/ngày so với Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Cao điểm trước Tết Kỷ Hợi 2019 là ngày 2-2 (28 tháng chạp), có đến 900 lượt cất/hạ cánh, tăng 73 chuyến bay so với ngày cao điểm Tết Mậu Tuất 2018 và là mức cao nhất từ trước tới nay. Riêng ngày cao điểm sau Tết là 10-2 (mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) cũng có tới 890 lượt chuyến bay.

D.Ngọc