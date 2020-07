Liên quan đến dự án đầu tư 200 tỉ đồng lắp 114 camera giám sát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, chiều 22-7, tại buổi họp báo quý 2 do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Minh Thiện, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục rà soát lại dự án để có những điều chỉnh cho phù hợp, dự kiến tiến hành trong giai đoạn sau chứ trong năm nay chưa thi công. Rà soát cái nào cần thiết, cái nào chưa cần thiết để có sự thống nhất, báo cáo với lãnh đạo xem xét và có điều chỉnh như thế nào cho phù hợp".



Ngày 17-10-2019, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, họp kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) đã thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông đường bộ.

Theo đó, sẽ đầu tư lắp 114 camera ở 79 vị trí. Trong đó lắp 67 camera giám sát an ninh trật tự ở 63 vị trí, 47 camera xử lý vi phạm giao thông đường bộ ở 16 vị trí và lập 3 trung tâm quản lý điều hành đặt tại Công an tỉnh, Phòng CSGT và Công an TP Vĩnh Long. Tổng kinh phí thực hiện hơn 199 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn hợp pháp khác. Tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2019 - 2023.

Một camera giám sát trên địa bàn Vĩnh Long

Dự án này có nhiều hạng mục để đầu tư. Trong số 114 camera này chỉ có 4 camera là đặt cố định, 63 camera là vừa quay, vừa quét bằng công nghệ cao và 67 camera là để xử lý vi phạm giao thông, phạt nguội. Quan trọng nhất là xây dựng 3 trung tâm để quản lý, điều hành toàn bộ hệ thống camera trên toàn địa bàn. Kể cả xây dựng nhà làm việc, thiết bị, hạ tầng mạng, máy chủ, lưu trữ, phân tích dữ liệu.

Khi dự án hoàn thành, sẽ nâng cao năng lực kiểm soát tình hình giao thông, an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp điều tra xử lý tội phạm trên địa bàn.