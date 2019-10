Ngày 17-10 vừa qua, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, họp kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) đã thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông đường bộ.

Theo đó, sẽ đầu tư lắp 114 camera ở 79 vị trí. Trong đó lắp 67 camera giám sát an ninh trật tự ở 63 vị trí, 47 camera xử lý vi phạm giao thông đường bộ ở 16 vị trí và lập 3 trung tâm quản lý điều hành đặt tại Công an tỉnh, Phòng CSGT và Công an TP Vĩnh Long. Tổng kinh phí thực hiện hơn 199,1 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn hợp pháp khác. Tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2019 - 2023.

Camera giám sát trên 1 tuyến đường ở Vĩnh Long

"Kinh phí thực hiện gần 200 tỉ đồng, trong đó, chi phí xây lắp, xây dựng là 167 tỉ đồng; còn lại là chi phí dự phòng và chi phí khác. Dự án mới ở giai đoạn trình HĐND chấp nhận chủ trương đầu tư. Theo trình tự thủ tục, khi tiến hành đầu tư sẽ có khái toán, lập hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư để xem xét. Khi được chấp thuận sẽ lập dự án và phê duyệt dự án đầu tư", ông Phạm Minh Thiện, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, cho biết.

Ông Thiện cũng cho rằng, dự án này có nhiều hạng mục để đầu tư, chứ không phải chỉ lắp đặt 114 camera. Cụ thể, trong số 114 camera này chỉ có 4 camera là đặt cố định, 63 camera là vừa quay, vừa quét bằng công nghệ cao và 67 camera là để xử lý vi phạm giao thông, phạt nguội. Quan trọng nhất là xây dựng 3 trung tâm để quản lý, điều hành toàn bộ hệ thống camera trên toàn địa bàn. Kể cả xây dựng nhà làm việc, thiết bị, hạ tầng mạng, máy chủ, lưu trữ, phân tích dữ liệu.

Ông Thiện nhấn mạnh, khi dự án hoàn thành, sẽ nâng cao năng lực kiểm soát tình hình giao thông, an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp điều tra xử lý tội phạm trên địa bàn.

Camera giám sát góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Qua thống kê của Công an tỉnh Vĩnh Long, hiện toàn tỉnh có 73/109 xã, phường, thị trấn lắp đặt camera an ninh, với 6.186 camera (kết nối trực tiếp về màn hình bố trí tại các trụ sở cơ quan công an) có tổng kinh phí hơn 14 tỉ đồng. Trong đó, người dân tự đầu tư lắp đặt hơn 4.000 camera, còn lại từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. Vì vậy, với việc lắp 114 camera theo đề án nói trên với kinh phí quá lớn, dư luận cho rằng việc này là lãng phí ngân sách.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào sáng 19-10, Đại tá Đoàn Minh Lý, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, khẳng định: "Camera giám sát không chỉ góp phần trong xử lý lĩnh vực giao thông mà kể cả an ninh trật tự, để phát hiện và truy tìm tội phạm. Vừa qua, trong kỳ họp HĐND, các đại biểu cũng đắn đo là việc đặt các camera trong dự án ở vị trí nào cho hợp lý. Việc này các ban ngành và lực lượng công an cũng đã khảo sát hết rồi, tính toán các điểm nóng về an ninh trật tự, điểm đen về tai nạn giao thông để đặt camera cho có hiệu quả nhất".

Thông qua camera giám sát, giúp ngành chức năng phát hiện và xử lý kịp thời tội phạm

Theo Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trên địa bàn tỉnh có nhiều camera giám sát nhưng chủ yếu là người dân tự gắn và có những cái do phường quản lý. "Trong dự án, có lập 3 trung tâm quản lý điều hành thì sẽ quản lý tập trung hơn. Cái này là làm theo lộ trình, chứ không phải làm cái một là xong, còn nghiệm thu chất lượng của hệ thống camera nữa", đại tá Đoàn Minh Lý nói.