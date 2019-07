Vụ 2 em nhỏ bị điện giật tử vong: "Ba ơi kệ con, nguy hiểm lắm".

21/07/2019 14:13

Sáng 21-7, không khí tang tóc bao trùm xóm nhỏ nằm khuất trong đường Ụ Ghe (phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP HCM) sau vụ 2 em nhỏ bị điện giật tử vong thương tâm.

Ngồi bất động trước di ảnh con trai, vợ chồng anh Trần Văn Hòa (ngụ quận Thủ Đức) khóc ngất: "Con ơi! Con chết thương tâm quá".



Vợ chồng anh Hòa đau đớn cùng cực trước cái chết thương tâm của con

Anh Hòa kể trước đây từng làm nghề xây dựng nhưng từ khi gặp tai nạn giao thông gãy chân phải ở nhà bán chuối nướng kiếm tiền sống qua ngày. Vợ chồng anh Hòa có 2 người con là cháu Trương Đặng Bích N (12 tuổi) và Trương Đặng Văn B (10 tuổi), đều là nạn nhân bị điện giật tại công trình đường Vành đai 2 (nối dài đường Phạm Văn Đồng đến đường Gò Dưa – quận Thủ Đức).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ 2 em nhỏ bị điện giật tử vong sáng 21-7

Anh hòa đau đớn nhớ lại khoảng 16 giờ ngày 21-7, 5 đứa trẻ trong xóm rủ nhau ra công trình đang thi công đường Vành đai 2 chơi. Khoảng 1 tiếng sau, 1 bé gái chạy về hốt hoảng: "Chú Hòa ơi, mấy bạn bị điện giật chết rồi". Anh Hòa hô hoán cùng nhiều khác chạy ra công trình thì thấy em C và B bị điện giật bất tỉnh. Em N cũng bị điện giật không di chuyển được.

Video: Công an khám nghiệm hiện trường vụ 2 em nhỏ bị điện giật tử vong

Thấy anh Hòa liều mình lao lên cồn đất, em N la lớn: "Ba ơi kệ con đi, nguy hiểm lắm. Ba nói mọi người cứu 2 em trước đi". Anh Hòa chạy đến túm ảo kéo con gái ra ngoài để mọi người sơ cứu.

Anh Hòa tiếp tục leo lên chân cồn đất đưa được em B ra ngoài thì kiệt sức ngất xỉu. Em C do nằm giữa cồn đất nên mọi người không dám tiếp cận vì khu vực này đang nhiễm điện. Phải mất thời gian lâu mọi người mới đưa được em C ra khỏi cồn đất nhưng em đã tử vong.

Hai em N và B được mọi người chở đến Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu nhưng em B đã tử vong trước đó. Riêng em N bị bỏng gót chân, sức khỏe yếu nên được các bác sĩ tận tình điều trị. Đến sáng nay (21-7), sức khỏe em N hồi phục tốt và đang được các bác sĩ làm thủ tục xuất viện.

Hàng xóm cho hay gia đình 2 em nhỏ bị điện giật tử vong có hoàn cảnh rất khó khăn. Riêng trường hợp em C do không có tiền nên phải đưa thi thể em về quê ở Ninh Thuận ngay trong đêm để lo hậu sự.

Người dân bức xúc vì đường Vành đai 2 thi công lâu nay nhưng để vật liệu nằm ngổn ngang, trời mưa nước đọng gây trơn trượt. Đáng nói, dù lắp điện 3 pha nhưng nhà thầu thi công lại cẩu thả để dây điện thòng xuống đất mà không có rào chắn hoặc biển cảnh báo.

"Chiều nào nhóm trẻ trong xóm cũng ra khu vực này đùa giỡn, tập xe. Hôm nay mấy đứa đến cồn đất phía xa công trình chơi thì bị điện rò rỉ giật tử vong" - chị Thắm (mẹ em B) khóc nức nở.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Chủ tịch UBND phường Tam Phú cho biết sau khi vụ việc xảy ra Đảng ủy, UBND phường, đại diện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và đơn vị thi công đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 cháu nhỏ. Bước đầu, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị thi công hỗ trợ mỗi gia đình số tiền 50 triệu đồng để người thân lo hậu sự.



Bài, ảnh, video: SỸ HƯNG