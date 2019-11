Sau hơn 1 tháng gặp nạn tại Anh, toàn bộ thi hài và tro cốt các nạn nhân trong vụ 39 người tử vong trong xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London (Anh) đã được đưa về, bàn giao cho gia đình. Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ 39 người tử vong ở Anh, Chính phủ và các bộ ngành, địa phương liên quan đã khẩn trương tiến hành các công tác bảo hộ công dân.



Hỗ trợ, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau

Ngày 30-11, sau khi đưa về sân bay Nội Bài, thi hài, tro cốt 23 nạn nhân gặp nạn ở Anh đã được cơ quan chức năng dùng xe cứu thương vận chuyển về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế, Hải Dương bàn giao cho gia đình lo thủ tục mai táng. Trước đó, ngày 27-11, 16 thi hài các nạn nhân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình gặp nạn ở Anh cũng đã được đưa về nước.

Thi hài, tro cốt nạn nhân huyện Diễn Châu, Nghệ An gặp nạn ở Anh được bàn giao cho gia đình

Tại tỉnh Nghệ An, thi hài, tro cốt của 21 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình. Các cơ quan chức năng liên quan, chính quyền địa phương cũng đã đến hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân. Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, vụ việc là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng, tỉnh Nghệ An mong các gia đình sớm vượt qua những đau thương, mất mát này. Cũng theo ông Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện tối đa các biện pháp hỗ trợ các gia đình có người gặp nạn theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tại Hà Tĩnh, ngay sau khi xác định có 10 người gặp nạn ở Anh, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định sau khi vụ việc xảy ra, cùng với các bộ, ngành chức năng của trung ương phối hợp xử lý các vấn đề liên quan, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng chủ động nắm thông tin, phối hợp thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân; đồng thời, chỉ đạo điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Các ngành và địa phương ở Hà Tĩnh sẽ làm hết trách nhiệm, cùng chia sẻ, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân vượt qua đau thương, mất mát.

Ông Bùi Huy Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh - cho biết từ khi biết thông tin 8 người ở địa phương gặp nạn khi sang Anh, địa phương đã động viên, giúp đỡ để các gia đình đưa thi hài, tro cốt người thân về nước. Hiện công việc đưa thi hài các nạn nhân về nước đã hoàn tất.

Tiếp tục điều tra mở rộng

Trước đó, Cảnh sát Anh ngày 23-10 đã phát hiện 39 thi thể người di cư (31 nam, 8 nữ) bên trong chiếc container ở hạt Essex - London. Đến ngày 27-10, trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có 30 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân ở Anh. Trong ngày 27-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An cũng đã đến các hộ gia đình lấy mẫu ADN để xác định danh tính, đối chiếu với 39 nạn nhân ở Anh.

Ngày 7-11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container đều là người Việt Nam, trong đó, tỉnh Nghệ An có 21 người, Hà Tĩnh 10 người; số còn lại ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Liên quan đến việc các đường dây tổ chức đưa người sang Anh trái phép, hiện Công an 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tỉnh vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến việc tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài và ở lại trái phép. Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị cũng vừa khởi tố vụ án, bắt giữ, triệu tập một số đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.