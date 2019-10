Lấy mẫu ADN để đối chiếu với 39 nạn nhân ở Anh

Tính đến chiều 27-10, có trên 20 gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh trình báo mất liên lạc với người thân ở Anh. Công an hai tỉnh này đã đến một số hộ để lấy mẫu ADN phục vụ quá trình xác định danh tính, đối chiếu với 39 nạn nhân ở Anh.

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết có 14 gia đình trên địa bàn trình báo không thể liên lạc được với người thân, tập trung ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, TP Vinh.

Trong khi đó, theo đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, nếu trường hợp có người Hà Tĩnh là nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trong container tại Anh, công an sẽ tiếp tục làm rõ họ ra nước ngoài như thế nào, ai là người tổ chức đưa đi, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Sắp tới, công an tỉnh này cũng sẽ tổng rà soát việc xuất cảnh của công dân trên địa bàn.

Trong khi đó, chiều 26-10 (giờ địa phương), Cảnh sát hạt Essex - Anh cho biết vẫn đang tiếp tục xác định nhân thân và xuất xứ của 39 thi thể trong container đông lạnh, đồng thời cam kết trả thi thể nạn nhân cho các gia đình. Cùng ngày, Cảnh sát hạt Essex đã truy tố tội giết người đối với Maurice Robinson, tài xế xe tải chở container.