Liên quan đến vụ việc nhiều gia đình ở Hà Tĩnh trình báo việc mất liên lạc với người thân khi đang trên đường sang Anh, sáng nay 27-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết hiện tại cơ quan công an đang tiến hành xác minh có người Hà Tĩnh là nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trong container tại Anh hay không.

Bà P. trú thị trấn Nghèn đau đớn khi một số thông tin cho rằng con gái bà nghi đã tử vong tại Anh

Theo Đại tá Sơn, nếu có phải xác định được việc ra nước ngoài như thế nào, ai là người tổ chức đưa đi, và cơ quan công an sẽ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân đến đâu nếu có sai phạm. Cũng theo Đại tá Sơn, sắp tới cơ quan công an tỉnh này sẽ tiến hành tổng rà soát việc xuất cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.



Tại Nghệ An, liên quan đến vụ việc một số gia đình thông tin có người thân không liên lạc được khi sang Anh, nghi là nạn nhân trong vụ 39 người chết trong container, Công an tỉnh Nghệ An cũng đang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh làm rõ thông tin liên quan đến nghi vấn có nhiều người trên địa bàn tỉnh Nghệ An là nạn nhân trong vụ việc.

Sáng ngày 27-10, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, cho biết hiện tại công an tỉnh đang chỉ đạo công an các địa phương trong tỉnh tiếp tục xác minh, rà soát. Hiện chỉ là nghi vấn chứ chưa khẳng định được những trường hợp mất liên lạc với gia đình là nạn nhân trong vụ 39 người chết ở Anh.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có trên 10 trường hợp trên đường sang Anh mất liên lạc với gia đình nhiều ngày. Một số gia đình sau khi nghe tin đã lập bàn thờ tạm cho người thân.



Nhiều gia đình ở Nghệ An lo lắng vì mất liên lạc với người thân ở Anh nhiều ngày nay

Như đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Cảnh sát Essex tuyên bố các nạn nhân được cho là đến từ Trung Quốc nhưng hôm 25-10 đính chính mọi chuyện có thể thay đổi sau khi tiến hành nhận dạng. Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Có thông tin cho rằng trong số những thi thể này có nạn nhân là người Việt Nam.



Công tác khám nghiệm tử thi với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) đang được tiến hành nhằm xác minh chính xác họ đã chết như thế nào. Cùng với đó, quá trình lâu dài hơn là xác minh danh tính nạn nhân cũng đã được triển khai.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, Bộ Ngoại giao nước ta đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.

Thủ tướng chỉ đạo giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc để có các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế; điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ, làm việc với các cơ quan liên quan phía Anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân Việt Nam (nếu có), thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-11-2019.