Trong Quyết định số 236/QĐ-VKS-PI, VKSND tỉnh Tiền Giang khẳng định việc Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất chế biến nông sản Cát Tường (gọi tắt: Công ty Nông sản Cát Tường) và Công ty CP Thanh long Cát Tường Việt Nam là có cơ sở và đúng quy định pháp luật.



Như Báo Người Lao Động số ra ngày 17-6 đã phản ánh, nạn nhân chính trong vụ án này là Công ty Hồng Lĩnh (tại TP HCM, do ông N.H.C làm giám đốc), bị lừa hơn 100 tỉ đồng và Công ty TNHH Dệt nhuộm vải Phước Thịnh (TP HCM, gọi tắt: Công ty Phước Thịnh), bị lừa 50 tỉ đồng. Thật sự, 50 tỉ đồng của Công ty Phước Thịnh đã bị "hóa kiếp" cho người thân của Công ty Nông sản Cát Tường ra sao?

Tuồn tiền cho cháu ruột!?

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang đã triệu tập nhiều người thân là cháu ruột của ông Trần Văn Sang (SN 1973, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) - Chủ tịch HĐTV Công ty Nông sản Cát Tường - để làm rõ lý do nhận hàng chục tỉ đồng từ nguồn tiền do Công ty Phước Thịnh chuyển cho công ty của ông Sang.

Cụ thể, tháng 7-2018, ông Mã Tôn Thiện thế chấp tài sản của mình là 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP HCM bảo lãnh cho Công ty CP Thanh long Cát Tường Việt Nam ký hợp đồng tín dụng vay 50 tỉ đồng tại Vietcombank - Chi nhánh Tiền Giang để bổ sung nhu cầu tín dụng ngắn hạn phục vụ sản xuất - kinh doanh. Gần 1 tháng sau, toàn bộ số tiền 50 tỉ đồng được giải ngân vào 4 tài khoản cá nhân, gồm: ngày 11-7-2018, chuyển tạm ứng cho ông Mai Công Tiếp 10 tỉ đồng, ông Trần Văn Thôi 10 tỉ đồng; ngày 20-7-2018, chuyển thanh toán tiền mua hàng cho Trần Thị Mai Uyên 6,4 tỉ đồng và chuyển cho Trần Thanh Sơn 8,6 tỉ đồng; ngày 30-7-2018, chuyển thanh toán tiền mua hàng cho bà Uyên thêm 7,3 tỉ đồng và chuyển ông Sơn thêm 7,7 tỉ đồng. Bà Uyên và ông Sơn đều là cháu ruột của ông Trần Văn Sang.

Theo Công ty Phước Thịnh, ông Đoàn Văn Sang (SN 1975, ngụ TP Mỹ Tho, giám đốc Công ty Nông sản Cát Tường) và ông Trần Văn Sang cho rằng đã dùng số tiền trên để thanh toán cho các chủ vựa bán thanh long cho Công ty CP Thanh long Cát Tường Việt Nam - là liên doanh giữa Công ty Phước Thịnh và Công ty Nông sản Cát Tường. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Trần Văn Sang chỉ đạo lấy nguồn tiền đó để thanh toán tiền mua thanh long của riêng ông Sang trước đó khoảng 31 tỉ đồng; thanh toán bao bì khoảng 14 tỉ đồng; đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư mới cho trang trại của Công ty Nông sản Cát Tường khoảng 9,6 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Sang không cung cấp được bất kỳ chứng từ nào chứng minh đó là giao dịch của Công ty CP Thanh long Cát Tường Việt Nam.

Công ty Nông sản Cát Tường và một phần trong quyết định của VKSND tỉnh Tiền Giang bác bỏ đề nghị của công ty này

Giống thanh long chưa được cấp bảo hộ

Khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang gửi đơn cầu cứu nhiều nơi, trong đó cho rằng giữa hai ông có ký hợp đồng bán cho ông N.H.C (giám đốc Công ty Hồng Lĩnh) 3 triệu hom giống thanh long "vàng tai xanh" với giá thị trường là 900 tỉ đồng; đến khi giao hom giống thanh long thì ông C. không nhận (?). Tuy nhiên, theo đơn ông N.H.C trình bày với cơ quan điều tra, căn cứ vào Công văn trả lời số 316/TT-CCN của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thì: "Giống thanh long vàng tai xanh chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành. Giống này cũng không có tên trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh và không có trong quyết định công nhận giống cây trồng mới. Do vậy, việc tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh giống thanh long vàng tai xanh hiện nay là không phù hợp với quy định hiện hành". Ngoài ra, phía ông Trần Văn Sang và Đoàn Văn Sang cũng không tiến hành nghiệm thu hom giống thanh long theo đề nghị của phía ông N.H.C.

Trong thương vụ này, khi thấy có dấu hiệu lừa đảo, ông N.H.C đã gửi đơn tố giác đến Công an tỉnh Tiền Giang, đồng thời chứng minh được đã chuyển cho hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang 90 tỉ đồng qua tài khoản Công ty Nông sản Cát Tường. VKSND tỉnh Tiền Giang đánh giá giao dịch nói trên đã được xác định là có thật nên giữ nguyên quyết định phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án của Công an tỉnh Tiền Giang. Ngày 20-7, một điều tra viên cho biết Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang đang củng cố chứng cứ để xem xét khởi tố bị can.