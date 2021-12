Liên quan đến công trình biệt thự số 09 lô B (khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) có nhiều vi phạm, thông tin ngày 10-12 cho biết UBND quận Cầu Giấy đã có văn bản chỉ đạo xử lý.



Công trình biệt thự số 09 (lô B khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) dù đang bị đình chỉ nhưng các công nhân vẫn thi công rầm rộ thời gian qua

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hoà, ngay sau khi Báo Người Lao Động đăng tải các thông tin liên quan đến công trình biệt thự số 09 lô B dù đang bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động, chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc xử lý.

"Hiện các đơn vị liên quan đã thực hiện việc cắt điện đối với công trình này, đồng thời trục xuất toàn bộ công nhân tại công trình này" - vị lãnh đạo phường Yên Hoà nói.

Theo ông Quang, thời gian qua, việc xử lý công trình này "UBND phường rất vất vả". Mặc dù chính quyền địa phương đã vào cuộc nhiều lần, đã nhiều lần có quyết định đình chỉ nhưng chủ đầu tư vẫn cứ lén lút cho thi công ngoài giờ làm việc của lực lượng chức năng, gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, "họ làm lén lút như ăn trộm, toàn làm đêm". Có thời điểm lực lượng chức năng phải trực cả đêm để giám sát, không cho công nhân làm việc.

"Chủ đầu tư công trình B9 đã thực hiện hành vi tháo dỡ hàng tôn do UBND phường Yên Hoà rào tại vị trí vỉa hè trước mặt tiền để đưa người lao động, vận chuyển vật tư, vật liệu để thi công, xây dựng công trình vi phạm. Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm chưa đạt hiệu quả. UBND phường đã yêu cầu Công an phường trục xuất thợ, công nhân, người lao động ra khỏi công trình vi phạm trật tự xây dựng; áp dụng các biện pháp cấm các phương tiện chuyên chở vật tư, vật liệu để thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng. Chính quyền Phường cũng đề nghị Công an phường có biện pháp xử lý hành vi của chủ đầu tư đã tháo dỡ hàng rào tôn do UBND phường Yên Hoà rào theo quy định của pháp luật, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xây dựng vi phạm" - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hoà cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo phường Yên Hoà, UBND quận Cầu Giấy và UBND phường đã có đến 63 văn bản liên quan đến công trình này, trên địa bàn phường chưa bao giờ có trường hợp nào như thế này. UBND phường cũng đã 3 lần mời chủ đầu tư lên làm việc nhưng ông Phạm Văn Duyên, chủ đầu tư công trình số 09 lô B, lại uỷ quyền cho con trai lên làm việc.

Các công nhân thi công tại công trình có nhiều vi phạm

Về hướng xử lý các vi phạm đối với công trình này, lãnh đạo phường Yên Hoà cho biết đã báo cáo UBND quận để quận chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề xuất UBND quận Cầu Giấy ban hành quyết định cưỡng chế công trình vi phạm này.

Về phía TP Hà Nội, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP, đã chỉ đạo các bên liên quan xử lý đối với công trình này.

Ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, cũng cho biết: "Hiện chúng tôi đang xin ý kiến các đơn vị liên quan về hướng xử lý các vi phạm tại công trình này. Tinh thần là sẽ xử lý theo quy định" - ông Hà nói.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội… đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý triệt để công trình có nhiều vi phạm này nhưng thực tế cho thấy đến nay, quận Cầu Giấy vẫn chưa có hướng xử lý cụ thể. Ngày 18-10, UBND quận Cầu Giấy có văn bản đề nghị Công ty Điện lực Cầu Giấy và Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Cầu Giấy xem xét tạm dừng cung cấp dịch vụ đối với công trình này. Tuy nhiên, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phụ trách mảng đô thị xây dựng, cho biết "dù đã có văn bản nhưng các đơn vị cung cấp điện, nước không thực hiện".