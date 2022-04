Sáng 24-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều công nhân cùng phương tiện cơ giới đang tiến hành tháo dỡ hạng mục trang trí trên cầu Đại An (đường Hùng Vương, phường 5, TP Đông Hà) sau khi dư luận phản ứng vì công trình có thiết kế lạ, gây bí bức tầm nhìn và đặc biệt là công trình thi công khi chưa được Sở GTVT tỉnh này cấp giấy phép.



Đơn vị thi công đang tháo dỡ hạng mục trang trí trên cầu Đại An vào sáng 24-4

Theo UBND Đông Hà, sau khi tháo dỡ, những hạng mục, cấu kiện liên quan sẽ được đưa về bảo quản. Sau đó, sẽ tiến hành điều chỉnh lại thiết kế đảm bảo an toàn và công khai phương án, trình Sở GTVT tỉnh cấp phép mới thi công lại.

Trước đó, khi hạng mục trang trí cầu Đại An được thi công gần hoàn thiện thì người dân lên tiếng phản ứng vì thiết kế lạ, gây bí bức tầm nhìn giao thông. Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã đến kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu tạm dừng thi công vì hạng mục trang trí cầu Đại An chưa được cấp giấy phép, không đảm bảo an toàn về kết cấu đường bộ và an toàn cầu.

Sau khi tháo dỡ, các cấu kiện liên quan được đưa về bảo quản, điều chỉnh lại phương án thiết kế

Sở này cũng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ toàn bộ các hạng mục đã thi công và điều chỉnh lại phương án cho đảm bảo an toàn và mỹ quan TP.

Hạng mục trang trí cầu Đại An do Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà làm chủ đầu tư, với kinh phí 1,5 tỉ đồng. Liên quan đến việc thi công các hạng mục khi chưa được cấp phép, lãnh đạo UBND TP Đông Hà đã đề nghị chủ đầu tư kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.