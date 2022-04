Báo Người Lao Động số ra ngày 4-4 có bài viết "Ngang nhiên cho số đề trên mạng xã hội", phản ánh việc bà M. (chủ tài khoản "Phong Thủy N.M") livestream cho "lộc đề" và tuyên truyền mê tín dị đoan trên mạng xã hội. Ngay sau khi báo đăng, trong vai người từng xin số, phóng viên Báo Người Lao Động đã gửi bài báo đến bà M. thì bà này bình thản nói: "Bình thường em nổi tiếng mà".



Ngụy biện và tung chiêu trục lợi

Minh chứng cho việc báo chí phản ánh là "bình thường", trưa 4-4, bà M. tiếp tục thực hiện buổi livestream bán hàng và cho "lộc đề". Tại buổi livestream này, nhiều bình luận than phiền đã "thỉnh" nhiều mặt hàng tâm linh của bà M. nhưng vẫn không trúng số, bà M. liền đổ lỗi do… "nghiệp". Tiếp đến, nhiều "khách" của bà M. chất vấn ở các buổi livestream trước, bà M. luôn khẳng định khách hàng chỉ cần mua hàng của mình về xài là "bao trúng lớn, bao giàu, bao xóa nợ" nhưng thực tế lại đang đổ nợ? Giải thích việc này, bà M. tráo trở: "Mấy chị thỉnh về xài nhưng không có lộc là do nghiệp của mình còn nặng. Mấy chị chưa giải nghiệp đó thì chưa được lộc. Mấy chị mà gánh trong người nhiều nghiệp quá thì bảo đảm không bao giờ mấy chị được lộc" (!?).

Bà M. livestream trưa 4-4 để bán hàng và cho “lộc đề” .Ảnh: THIỆN AN

Sau phần giải thích trên, bà M. tung ra sản phẩm "dầu ngải độc đắc" với giá 120.000 đồng/chai. Theo lời bà M., đây là loại dầu ngải mạnh, được thầy cúng giải nghiệp và trúng số. Bà M. tiếp tục rêu rao điệp khúc cũ: "Mấy chị cứ chốt giùm em đi. Nếu như mấy chị xài cái này mà không có lộc thì em sẽ đền tiền lại cho mấy chị". Để thêm phần hút khách, bà M. tung thêm chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng của mình. Theo lời mời chào, mỗi người mua một chai "dầu ngải độc đắc" chỉ cần để lại ngày tháng năm sinh ở phần bình luận sẽ được "thầy cúng giải hạn, giải nghiệp". Bà M. khẳng định: "Mấy chị phải giải cái nghiệp đi, xả cái xui đi thì mình mới được tài lộc".

Bà M. vẽ ra viễn cảnh cho khách hàng của mình: "Mấy chị được thầy cúng rồi, em bảo đảm mấy chị sẽ có tiền tỉ liền. Ví dụ miếng đất của mấy chị đang ở nó không có giá gì cả, sau khi cúng xong tự nhiên đất lên giá. Mở đường lớn, đất lên giá, mình tách lô ra bán là có lời".

Ở một diễn biến khác, bà M. nhắn tin vào nhóm "lộc đề", cho biết hôm nay không có số để cho vì thầy không cúng. Thay vào đó, bà M. có lộc "cầu hồn bé Min siêu chuẩn", khách hàng nào có nhu cầu xin số thì nhắn tin riêng cho bà. Bà M. còn nhấn mạnh "bao nổ" và yêu cầu khách hàng nhanh chóng liên hệ vì quá 10 giờ 30 phút sẽ không cho nữa. Chưa cần biết lộc đề do "bé Min" cho có khác gì với các số ngày thường hay không nhưng người chơi muốn có số thì phải chi thêm tiền cho người phụ nữ này.

Trong vai người từng xin số, phóng viên Báo Người Lao Động đã gửi bài báo đến bà M. thì bà này bình thản nói: “Bình thường em nổi tiếng mà” .Ảnh: THIỆN AN

Buổi livestream tương tự cũng được bà M. thực hiện vào trưa 5-4. Tuy nhiên đến chiều 5-4, các trang Fanpage của bà M. đã được đổi tên thành "Phong thủy Tiền123", "Phong Thủy Tiền". Trong đó, các hình ảnh, video, bài viết với nội dung cho "lộc đề" và mua bán các sản phẩm mê tín dị đoan trước đây cũng được xóa bỏ khỏi các trang này. Đến sáng 6-4, bà M. thông báo trên trang Fanpage vì lý do bị bệnh nên tạm nghỉ vài ngày.

Cần xử lý nghiêm

Bình luận về cách bán hàng của bà M., luật sư Nguyễn Thanh Đạm (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh các hành vi của bà M. thuộc một trong các hành vi bị cấm theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, bà M. đã thổi phồng công dụng của các sản phẩm, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, cố tình lừa dối khách hàng thông qua hoạt động quảng cáo, mời chào sản phẩm khi livestream bán hàng.

"Với các hành vi của mình, bà M. có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo điểm đ khoản 1 điều 66 Nghị định 185/2013/NĐ-CP. Ngoài ra, bà M. có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự" - luật sư Nguyễn Thanh Đạm nói. Ông dẫn chứng điều 198 Bộ Luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung về tội lừa dối khách hàng quy định: Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. "Nếu làm rõ được hành vi gian dối của bà M. thuộc một trong các yếu tố: có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn xảo quyệt hoặc thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên thì người này có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm" - luật sư Nguyễn Thanh Đạm phân tích.

Luật sư Nguyễn Thanh Đạm nói thêm việc thổi phồng, thần thánh hóa công dụng các mặt hàng thông qua livestream là hành vi coi thường pháp luật, lừa dối người tiêu dùng nhằm trục lợi từ những người nhẹ dạ cả tin. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xử lý, ngăn chặn.

Trung tá Nguyễn Chí Thanh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10, TP HCM - cũng khẳng định đánh đề là một hành vi đánh bạc, người ghi đề cũng là hành vi tổ chức đánh bạc và bị pháp luật nghiêm cấm. Người đánh đề số tiền trên 5 triệu đồng sẽ bị xử lý hình sự; nếu sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì mức án tù có thể lên đến 7 năm. "Đặc biệt, điểm c khoản 3 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định rõ hành vi giúp sức cho việc đánh bạc cũng bị xử phạt hành chính. Như vậy, việc livestream cho số đề trên mạng xã hội cũng bị xem xét xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP" - trung tá Nguyễn Chí Thanh nói. Ngoài ra, trung tá Nguyễn Chí Thanh cũng nhấn mạnh người nào lên mạng nghe theo rồi đánh đề cũng vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. "Người dân cẩn thận khi tham gia theo dõi những livestream độc hại này để tránh tiền mất tật mang" - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10 khuyến cáo.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc

Cũng trong sáng 6-4, trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM Lâm Đình Thắng cho biết đã chỉ đạo thanh tra sở rà soát, kiểm tra tình trạng ngang nhiên cho số đề trên mạng xã hội thông qua hình thức livestream. Nếu qua kiểm tra, rà soát, cá nhân, tổ chức có vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Tương tự, đại diện Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết sau khi Báo Người Lao Động đăng bài viết "Ngang nhiên cho số đề trên mạng xã hội", đặc biệt là qua xác minh clip đăng tải trên mạng, trưởng Công an quận Tân Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xử lý. "Lãnh đạo Công an quận Tân Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm vụ việc, không để tái diễn tình trạng tương tự" - đại diện Công an quận Tân Bình khẳng định. Về xử lý đối tượng, Công an quận Tân Bình cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.