Sáng 2-4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đang tiếp tục lấy lời khai Võ Hồng Quang (SN 1993) và Nguyễn Thái Thành (SN 1995; cùng ngụ thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) – 2 nghi phạm cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành để tiếp tục điều tra làm rõ.



Võ Hồng Quang (trái) và Nguyễn Thái Thành

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút trưa 1-4, Quang điều khiển xe máy hiệu Ecxiter mang BKS 76C1-614.18 từ tỉnh Quảng Ngãi chở Thành ra huyện Núi Thành, khi đi 2 đối tượng bịt kín mặt và bịt kín biển số xe. Khi thấy ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành vắng người giao dịch, Quang đứng ngoài canh chừng, Thành tiến vào bên trong ngân hàng dùng dao khống chế nhân viên, buộc nữ kế toán phải đưa tiền nếu không sẽ giết.



Sau khi lấy được tiền, Thành vứt con dao bỏ chạy rồi leo lên xe Quang chở tẩu thoát về hướng tỉnh Quảng Ngãi.

Xe máy 2 đối tượng sử dụng và số tiền 2 đối tượng cướp được còn lại

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Núi Thành, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an huyện Bình Sơn truy xét, bắt được 2 đối tượng vào khoảng 19 giờ tối 1-4. Khi bị bắt, công an thu giữ hơn 160 triệu đồng trên người 2 đối tượng.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền 2 đối tượng cướp được hơn 180 triệu đồng. Sau khi cướp được tiền, 2 đối tượng điều khiển xe máy về huyện Bình Sơn và lấy 20 triệu đồng chuộc chiếc xe máy của Thành từ tiệm cầm đồ.