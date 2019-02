Vụ cướp tại trạm thu phí cao tốc: Khẩu súng đã bị đốt trong rừng cao su

08/02/2019 15:27

Liên quan vụ cướp trạm thu phí trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sáng 8-2, sau khi bắt giữ 2 nghi can Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định), đang tiến hành mở rộng điều tra, thu hồi tang vật.



Theo đó, sau khi gây án và tẩu thoát, cách hiện trường 3km, hai tên cướp đã đốt khẩu súng trong rừng cao su và bỏ trốn. Khẩu súng này là súng bắn bi, mua qua mạng xã hội với giá 6 triệu đồng.

Hai nghi can cướp tại trạm thu phí cao tốc

Liên quan quá trình gây án, hai nghi can khai nhận đã có kế hoạch, phương án từ trước Tết. Cả hai đều là nhân viên cũ của công ty nên khá rõ đường đi nước bước, từng quy trình hoạt động của đơn vị được chúng điều nghiên kỹ. Tuấn Anh nghỉ việc cách đây gần 1 năm, Nam mới nghỉ việc trước lúc gây án khoảng 2 tuần. Đặc biệt, Nam đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cả hai chuẩn bị súng, bom xăng, bình xịt hơi cay, dao tự chế… và che biển số xe máy trước khi chạy đến vườn cao su sau trạm thu phí để gây án. Chúng khai nhận thu nhập không đủ chi tiêu, lại nợ nần do cá độ bóng đá nên âm mưu đi cướp. Về thông tin Nam là cháu của ông Nguyễn Viết Tân (Giám đốc Công ty VEC E), trao đổi với phóng viên, ông Tân cho biết: "Chỉ là người cùng quê".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, liên quan đến vụ cướp táo tợn xảy ra tại Trạm thu phí đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng 7-2, chưa đầy một ngày sau, hai nghi can được xác định là nhân viên cũ tại hệ thống đã bị trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ.

Một con dao bọn cướp làm rơi lại hiện trường

Hai nghi can đã bị bắt tại gần ga Sài Gòn khi đang chia nhau tiền cướp được và lên kế hoạch trốn chạy. Theo điều tra ban đầu, sau khi cướp được hơn 2,2 tỉ đồng, 2 nghi can cùng bỏ trốn bằng xe máy, được khoảng 3 km thì Trần Tuấn Anh ngã xuống đường bị thương ở chân nên nằm lại bên đường tàu cách hiện trường vài km.

Riêng Nam đưa xe máy đến gửi tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, rồi đến TP HCM thuê phòng trọ. Tại đây, Nam gọi điện cho Trần Tuấn Anh bắt taxi lên gặp nhau chia tiền, đồng thời nghe ngóng tình hình để bỏ trốn. Trong lúc bọn chúng đang chia tiền, đã bị trinh sát tóm gọn.

X.Hoàng