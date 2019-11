Chiều 1-11, "tu sĩ" Lê Thị Huyền Trân (SN 2002), đang tu hành tại "Tịnh thất Bồng Lai" (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xác nhận thông tin Võ Thị Diễm My - cô gái mà một nhóm người ở TP HCM đi tìm và gây ra vụ đại náo "tịnh thất" này hôm 13-10 - đã làm việc với Công an huyện Đức Hòa.



"Diễm My có mặt tại nơi này ngày 30-10, sau đó gặp công an huyện để làm việc" - "tu sĩ" Huyền Trân khẳng định.

Những ngày qua, "Tịnh thất Bồng Lai" đã mở cửa trở lại, nhiều người lui tới

Theo "tu sĩ" Huyền Trân, sau khi Diễm Mỹ trở lại, đại diện "tịnh thất" đã đến Công an xã Hòa Khánh Tây làm thủ tục đăng ký lưu trú và được chấp nhận. "Hiện giờ Diễm My vẫn còn mệt nhưng nhiều khách đến đều muốn nhìn tận mặt cô" - "tu sĩ" Huyền Trân nói.

Một số người sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (59 tuổi), cũng là địa điểm hoạt động tự phát của "Tịnh thất Bồng Lai", rất vui mừng khi Diễm My xuất hiện.

Trong khi đó, Diễm My cho biết cô rất buồn khi hay tin cha, mẹ người thân cùng nhóm thanh niên đến "Tịnh thất Bồng Lai" gây rối, hành hung, đập phá tài sản. "Nghe thông tin này, dù đang ở một ngôi chùa tận Vũng Tàu, tôi tức tốc đón xe về để xem cô chú, anh em trong tịnh thất có ai bị sự cố nào lớn không, sau đó minh oan để cho gia đình biết là tôi không bị bắt cóc như lời đồn" - Diễm My kể lại.

Diễm My khẳng định không bỏ trốn khỏi nhà. Trước khi rời khỏi nhà, cô viết lá thư để lại, nói muốn được vào chùa tu. "Bản thân trên 18 tuổi, tôi có quyền quyết định cuộc đời, đi tu hay muốn làm điều gì miễn sao những điều đó tốt cho đời. Do sợ cha mẹ biết nơi ở nên tôi quyết định rời Bồng Lai ra Vũng Tàu để tiếp tục đi tu" - Diễm My bày tỏ.

Cũng theo Trà My, 2 ngày vừa qua, cô khai báo mọi sự việc liên quan đến cá nhân dẫn tới cha mẹ, người thân làm điều không tưởng đối với "Tịnh thất Bồng Lai".

5 chú tiểu tham gia chương trình "Thách thức danh hài" cũng đã được ổn định nơi ăn chốn ở, được nhiều người đến thăm, tặng quà

Trong chiều 1-11, Công an huyện Đức Hòa cho biết bước đầu đã lấy lời khai của Diễm My và làm việc với cha mẹ cô. Riêng việc đăng ký lưu trú của Trà My thuộc thẩm quyền công an xã.

Theo ông Trần Văn Lành, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, công an đang khẩn trương điều tra người trực tiếp gây ra thương tích cho một "tu sĩ" ở "Tịnh thất Bồng Lai" và làm rõ vụ báo mất số tiền lớn. "Đây là vụ việc ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương, UBND huyện chỉ đạo công an điều tra nhanh để xử lý người vi phạm" - ông Lành nhấn mạnh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động Online đã đưa tin, cha mẹ của Diễm My là ông Võ Văn Thắng và bà Đoàn Thị Tuyết Mai (ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM) cùng một nhóm người xuống "Tịnh thất Bồng Lai" để tìm con. Vì nghĩ phía "tịnh thất" cố tình giấu Diễm My, nhóm người này sau khi lục tung các phòng đã đập phá tài sản, hành hung một "tu sĩ".

Sau khi vụ việc xảy ra, phía "tịnh thất" trình báo bị mất khoảng 225 triệu đồng cùng một viên đá nặng 7 kg.