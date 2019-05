Vụ đập phá quán bị tố “chặt chém”: Chuyển hồ sơ cho công an huyện

03/05/2019 13:55

Trưa 3-5, Công an xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc chủ quán Bảo Châu (Quốc lộ 1, xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An) bị một số đối tượng lạ đến đập phá bàn ghế, xô đổ nhiều vật dụng trong quán lên công an huyện thụ lý theo thẩm quyền. Đây là quán ăn xảy ra việc xô xát, đánh nhau vào chiều 1-5.

Theo thông tin từ công an, khoảng 17 giờ 30 ngày 1-5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh tranh cãi tại quán ăn Bảo Châu. Trong clip, một người đàn ông bị chảy máu ở đầu và cho rằng bị người của chủ quán hành hung. Người vợ của người đàn ông thì quay clip và liên tiếp tố cáo quán ăn "chặt chém".

Cảnh quán bị đập phá

Công an xã Nhựt Chánh đến hiện trường lập biên bản vụ việc và kiểm tra hoạt động của quán. Theo đó, quán Bảo Châu có giấy phép kinh doanh và chủ quán là ông Trần Văn Ngoan, quê Tây Ninh. Người đàn ông bị đánh tên Nguyễn Xuân Quang Minh, ngụ TP HCM. Công an cũng mời chủ quán và 2 người thân có liên quan làm việc, lấy lời khai. Theo ông Ngoan, lúc ông Quang đến quán ăn thì có cự cãi với quán. Vì khách đông nên em của ông Ngoan đến và có đánh nhau với khách. 2 người thân của chủ quán thừa nhận hành vi đánh người. Tuy nhiên, ông Ngoan khẳng định chỉ bán 20 - 30 ngàn đồng/chai nước và 40 ngàn/tô hủ tiếu chứ không bán "chặt chém" như khách hàng phản ánh là 100 ngàn đồng/tô hủ tiếu.

Hình ảnh quán bị đập phá

Sự việc tưởng như dừng lại tại đây không ngờ tối 2-5, ông Ngoan cho biết có khoảng 15 người đến quán đập phá rất hung hăng và rút đi. Sau khi rút đi ông Ngoan có báo công an xã đến lập biên bản hiện trường. Ông Ngoan cho biết: "Về thông tin nói thuê giang hồ hành hung khách là không có, bán ngày mấy trăm ngàn mà tiền đâu thuê giang hồ. Bây giờ vợ chồng tôi quá sợ rồi nên chắc phải bỏ về Tây Ninh làm thuê kiếm sống. Tôi khẳng định là giá cả bán cho khách 20 đến 30 ngàn đồng một chai nước. Lúc khách đông thì có bán 30 ngàn đồng chứ không có chuyện bán 100 ngàn đồng tô hủ tiếu. Sau khi mạng xã hội đăng, đoàn vệ sinh an toàn thực thẩm đến kiểm tra, quán tôi thực hiện đàng hoàng chứ có gian dối đâu”.

M. SƠN