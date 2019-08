Liên quan đến sự cố tai nạn điện trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình, TP HCM hôm 17-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 18-8, đại diện Tổng Công ty Điện lực TP cho biết việc bảo đảm an toàn cung ứng sử dụng điện luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện. Tại TP HCM, tổng công ty luôn quan tâm đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện.

Theo đó, lưới điện được tiến hành kiểm tra thường xuyên, bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời; các khiếm khuyết (nếu có) nếu phát hiện đều được tổ chức xử lý kịp thời. Trước mùa mưa, bão, tổng công ty đã cho tăng cường kiểm tra, rà soát, nhất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng thời tiết cực đoan, để kịp thời xử lý, khắc phục.

Như Người Lao Động Online đã thông tin, sáng 17-8, trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình xảy ra sự cố đứt dây điện trung thế 22 kV. Lúc này, ông Lương Nhật Hòa (60 tuổi) đang ngồi dưới đường dây điện đã không may bị điện giật. Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông đã không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc dây điện đứt, lãnh đạo và nhân viên Công ty Điện lực Tân Bình đã đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.

Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: P.D

Chiều cùng ngày, đại diện Tổng công ty Điện lực TP HCM cam kết sẽ cùng cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để có chính sách thỏa đáng đối với gia đình người bị nạn. Lãnh đạo Công ty Điện lực Tân Bình đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình và hỗ trợ toàn bộ chi phí để cùng với gia đình lo chu toàn hậu sự cho nạn nhân.



"Trước sự cố gây ra tổn thất to lớn cho gia đình nạn nhân, Tổng Công ty Điện lực TPHCM, Công ty Điện lực Tân Bình xin được chia sẻ nỗi đau mất mát này. Tổng công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát an toàn hệ thống điện trên địa bàn thành phố, để đảm bảo an toàn điện cho đời sống và sinh hoạt của người dân" - đại diện Tổng Công ty Điện lực TP HCM nhấn mạnh.