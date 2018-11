Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Ông thợ điện không được trả lại tang vật

07/11/2018 13:13





Ngày 7-11, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày hôm qua, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định số 2875/QĐ-MTP, miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng cho ông Nguyễn Cà Rê (thợ điện; 38 tuổi; ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều) theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2284/QĐ-XPVPHC ngày 4-9-2018 do ông Nam ký trước đó.

Về tang vật là 2.260.000 đồng quy đổi từ 100 USD mà ông Rê đổi trái phép tại tiệm vàng Thảo Lực, theo quyết định 2875, ông Rê không thuộc trường hợp được trả lại tang vật vi phạm hành chính theo Khoản 3, Điều 77 và Khoản 6, Điều 125, Luật xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, ông Rê không được nhận lại 2.260.000 đồng.

Như đã thông tin, ngày 30-1 vừa qua, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ bắt quả tang ông Rê đem tờ 100 USD đi đổi tại tiệm vàng Thảo Lực (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều). Ngày 4-9, UBND TP Cần Thơ xử phạt ông Rê 90 triệu đồng, phạt tiệm vàng Thảo lực 295 triệu đồng, tịch thu 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá.

Ngày 5-11, ông Trương Quang Hoài Nam đã có cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành: Công an TP, Sở Tư pháp, Thanh tra và ông Nguyễn Cà Rê để xem xét miễn, giảm tiền phạt cho người này theo đơn cứu xét mà ông Rê đã gửi vào ngày 29-10.

Tại buổi gặp, ông Rê trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn và mong muốn được miễn giảm tiền nộp phạt. Qua xác minh của Công an TP Cần Thơ, ông Rê hiện là lao động chính trong gia đình có 6 người gồm: 2 vợ chồng ông Rê, 2 đứa con chưa đến tuổi lao động và cha mẹ vợ đã lớn tuổi, già yếu. Trong đó, cha vợ ông Rê là người sống phụ thuộc vào 2 vợ chồng ông Rê, hiện mắc bệnh hiểm nghèo, đi lại khó khăn. Vợ chồng ông Rê phải ở nhà để chăm sóc cha mình và các con. Hiện nay hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn đặc biệt, địa phương phải trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, việc ông Rê đi đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực là do nhận thức lạc hậu, cũng không được chủ cơ sở kinh doanh thông báo về việc cửa hàng không được phép thu, đổi ngoại tệ. Do đó, xác định lỗi của ông Rê là vô ý. Việc xử phạt ông Rê 90 triệu đồng là đúng theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, mức phạt là quá nặng so với mức độ của hành vi tang vật vi phạm của ông Rê.

Trước khi trình UBND TP ký quyết định xử phạt, Công an TP đã tham vấn Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ và được hướng dẫn không có điều khoản khác thay thế. Sau khi có quyết định xử phạt, trong tháng 9, Công an TP đã 2 lần mời ông Rê đến hướng dẫn làm đơn xin miễn, giảm do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuy nhiên, do trình độ văn hoá thấp (lớp 3) nên ông Rê đã không viết đơn. Từ những căn cứ nêu trên, Công an TP đề nghị UBND TP xem xét, miễn giảm tiền phạt cho ông Rê.

Lãnh đạo Sở Tư pháp cho rằng, hoàn cảnh ông Rê đặc biệt khó khăn về kinh tế nên nếu tiếp tục chấp hành việc nộp phạt 90 triệu đồng thì hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn gấp bội. Vì vậy, cần vận dụng điều kiện "đang gặp khó khăn đặc biệt" quy định tại khoản 1, Điều 76 và Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chức năng, ông Nam đã giao các cơ quan chức năng sớm tiến hành các thủ tục cần thiết để miễn toàn bộ tiền phạt cho ông Rê.

Trong ngày 6-11, ông Nam cũng yêu cầu các ngành chức năng xem xét để trả lại tang vật cho tiệm vàng Thảo Lực gồm 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá.





