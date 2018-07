Vụ gian lận điểm thi Hà Giang: Người thứ 2 sau ông Vũ Trọng Lương có vào “tầm ngắm”?

21/07/2018 13:54

Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Giang đã ban hành quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan tới kỳ thi đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT vì xác định ông Hoài là người đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương, người đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra trong vụ gian lận điểm thi Hà Giang gây chấn động.

Tuy nhiên, việc cơ quan chức năng có đang điều tra ông Nguyễn Thanh Hoài hay không vẫn chưa được xác minh.



Lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục khám xét và bắt tạm giam Vũ Trọng Lương ngày 20-7. Ảnh: Ngô Nhung

Sáng 21-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại tá Lê Văn Canh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết hiện ông không nắm được việc ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT, Phó trưởng Ban Chấm thi, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi, có đang bị điều tra hay không.

Theo đại tá Lê Văn Canh, hiện tại ông cũng không biết là Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Hà Giang hay Bộ Công an đang điều tra ông Hoài.

Trước đó, sau khi ông Vũ Trọng Lương bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng và ông Nguyễn Thanh Hoài bị đình chỉ nhiệm vụ liên quan đến kỳ thi, chiều 20-7, ông Vũ Trọng Hiền, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Giang, cho biết ông Lương thì đã bị bắt và cơ quan điều tra đang điều tra. Còn với ông Hoài, ông Hiền cho biết hiện chưa thể nói gì, mọi việc bây giờ đều chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Tỉnh ủy Hà Giang), Hội đồng thi Sở GD-ĐT Hà Giang đã ban hành quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan tới kỳ thi đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT, Phó trưởng Ban Chấm thi, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi. Ông Hoài được xác định là người đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương. Hành vi này của ông Hoài là trái với quy chế.

Trước đó, ngày 19-7, xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục An ninh - Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ gian lận điểm thi Hà Giang để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 20-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Vũ Trọng Lương (SN 1978, tại Hà Giang), là Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang, về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan.

Một lãnh đạo Bộ Công an cho biết ngay sau khi xảy ra nghi vấn về gian lận điểm thi tại Hà Giang, Bộ Công an đã cử đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) tham gia cùng đoàn thanh tra tại Hà Giang, chủ trì đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát và khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Huy Thanh - Ngô Nhung